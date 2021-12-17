Bakan Pakdemirli: "2,7 milyar liralık tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 6 farklı kalemde toplam 2 milyar 700 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kuraklık desteği kapsamında 2 milyar 547 milyon lira, zeytinyağı fark ödemesi desteği kapsamında 38 milyon lira, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması kapsamında 6 milyon lira, ipekböceği desteği kapsamında 6 milyon lira, yem bitkileri desteği kapsamında 1 milyon lira, lisanslı depoculuk desteği kapsamında 129 bin lira olmak üzere toplam 2 milyar 692 milyon 61 bin liralık destek ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi. - ANKARA