Bakan Şimşek: 7,7 Milyar Dolar Uygun Koşullu Finansman Sağlandı

Ekonomi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uluslararası kuruluşlarla artan iş birliğimiz sayesinde bu yıl sağladığımız uygun koşullu finansman 7,7 milyar dolara ulaştı" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası kuruluşlarla artan iş birliğimiz sayesinde bu yıl sağladığımız uygun koşullu finansman 7,7 milyar dolara ulaştı. Dünya Bankası tarafından bu ay onaylanan 1,2 milyar dolar kaynağı ulaştırma ve sağlık altyapımızı güçlendirmek ve tarım sektörümüzün dayanıklılığını artırmak için kullanacağız. Böylece Dünya Bankası'ndan sağlanan finansman 5 milyar dolara ulaşarak bir yıl içinde temin ettiğimiz en yüksek miktar oldu. Türkiye uluslararası kuruluşlardan kalkınma odaklı projelerde kullanılmak üzere en çok finansman sağlayan ülkeler arasındadır" ifadelerini kullandı.