Bakan Şimşek, AKKB Başkanı ile Görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) Başkanı Carlo Monticelli ile görüştü.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Monticelli ve beraberindeki heyet, 10-12 Şubat'ta Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Monticelli, Türkiye temasları kapsamında Bakan Şimşek'i ziyaret etti.

Görüşmede, Türkiye'nin 1956 yılından bu yana kurucu üyesi olduğu AKKB ile sürdürdüğü ilişkilerin olumlu seyri ele alındı ve yeni işbirliği imkanları üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret çerçevesinde, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar şehir hastaneleri için 230 milyon avro, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen Marmaray Projesi için 50 milyon avro tutarındaki ek finansmana ilişkin anlaşmalar imzalandı.

Böylece, Türkiye'deki yatırımlara 280 milyon avro tutarında uygun koşullu kaynak aktarılacak.

Bankadan son 10 yılda sağlanan finansman tutarı 2,5 milyar avroyu buldu

Türkiye, son 10 yılda AKKB'den kamu sektörü projeleri ile KOBİ finansmanında kullandırılmak üzere yaklaşık 2,5 milyar avro finansman sağladı.

Banka, özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Türkiye'nin depreme hazırlık kapasitesinin artırılması ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarına yönelik altyapı ve sağlık projelerine önemli katkı sundu.

AKKB hakkında bilgi

Avrupa'nın sosyal kalkınmasına odaklanan ve kıtanın en eski çok taraflı kalkınma bankası olan AKKB, 1956'da Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Avrupa Konseyi üyesi 8 ülke tarafından sosyal kalkınmayı desteklemek amacıyla kuruldu.

Merkezi Paris'te bulunan bankanın halihazırda 43 üyesi bulunuyor. Banka, üye ülkelerde sosyal etkisi yüksek projelere finansman ve teknik destek sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor.