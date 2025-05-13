Bakan Şimşek altını işaret etti! "Yüksek" dedi

Bilgehan Göktürk:

Gerçekten bu adam Türkiye Cumhuriyeti'nin maliye bakamı diye sormadan edemiyor,insan kendine.Altın ithalatı yüksekmiş,?Sayın,Şimşek hiç sordunmu kendine neden diye?Ülkede saçma sapan politikalarımız yüzden..İnsanlar yatırım olarak altın dan başka bir şeye yatırım mı yapıyor ki, altın ithalatı düşük olsun?Sen bu sorunun cevabını bilmiyorsan, o kolduğu boşuna işgal etme!ülkeye zaman ve para kaynetirmekten başka işe yaradığınız yok!!!