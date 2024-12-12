Bakan Şimşek: Cari Açık 2024\'te Yüzde 1\'in Altında Olacak

Ekonomi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1'in altında kalmasını beklediklerini açıkladı.

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekimde yıllık cari açık 2023 yılı Mayıs ayına göre yaklaşık 48 milyar dolar azalarak 7,7 milyar dolara geriledi. Cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1'in altında kalmasını bekliyoruz. Sağlanan bu iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için yerli ve yenilenebilir enerji kapasitemizi ve katma değerli üretimimizi artırmaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.