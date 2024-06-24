Ekonomi

Bakan Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'yi kabul etti

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'yi kabul etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'nin gölge kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'yi kabul etti. Bakan Şimşek Karatepe'yi kapıda karşıladı. Hazine ve Maliye Bakanlığında gerçekleşen görüşme saat 10: 00'da başladı ve yaklaşık 4 buçuk saat sürdü.