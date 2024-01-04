Bakan Şimşek: Dezenflasyonu Desteklememiz Lazım

'DEZENFLASYONU DESTEKLEMEMİZ LAZIM'

Bakan Şimşek; öngörülebilirlik, kaynakların üretken alanlara kanalize edilmesi, risk priminin düşürülmesi ve daha adil gelir dağılımı için fiyat istikrarının çok önemli olduğuna işaret ederek, "Fiyat istikrarını nasıl sağlayacağız? Enflasyonu düşürerek sağlayacağız. Bunu nasıl yapacağız? Tekerleği yeniden keşfetmiyoruz burada. Talebi yönetmek için para politikasında bir sıkılaşma gerekiyordu. Bunu yaptık, yapıyoruz. Bunu destekleyici seçici kredi sıkılaşması, miktarsal sıkılaşma, teknik terimlere girmek istemiyorum. Destekleyici maliye ve gelir politikaları önemli hususlardır. Maliye politikasının, deprem hariç, dezenflasyonu destekleyici olduğunu söyleyebilirim. 2023 sonuçları yakında açıklanacaktır Strateji ve Bütçe Başkanlığımızca. Göreceksiniz, deprem hariç, bütçe disiplinini önemli ölçüde sağlamaya dair attığımız adımlar başarılı olmuş. 2024'te de aynı perspektif olacak. Maliye politikasının da dezenflasyonu destekleyici olması lazım. Hatta yapısal reformlarla üretkenliği, verimliliği artırarak birim maliyetleri aşağı çekerek hem rekabet gücü hem dezenflasyonu desteklememiz lazım. Dolayısıyla sadece para politikasıyla olmaz" diye konuştu.

'TEK HANEYİ 2026'NIN SONUNDA ÖNGÖRÜYORUZ'

Uluslararası Para Fonu'nun çalışmasına göre; dünyada enflasyon şoku yaşayan ülkelerin, dezenflasyon süreci ile beraber şok öncesine dönüş süresinin ortalama 3,2 yıl olduğunu belirten Şimşek, "Bizim program geçen sene başladı. Tek haneyi 2026'nın sonunda öngörüyoruz. Dolayısıyla bizim ortaya koyduğumuz program dünya gerçekleriyle de örtüşüyor. Bu önemli bir konu. Dünya enflasyonu nasıl indirdiyse, nasıl bir programla başarılı bir şekilde uyguladıysa, biz üç aşağı beş yukarı aynı çerçeveyi OVP'ye yansıttık ve şu anda uygulama evresindeyiz. Bizde enflasyon yüksek olduğu için parasal sıkılaşma, bu Merkez Bankası'nın uhdesinde olan bir konu, bir süre sıkı kalacak. Yani enflasyonu çıpalayacak seviyeye çıkacak ve bir süre sıkı kalacak. Daha sonra dezenflasyonda yani enflasyonu düşürmede başarı ile birlikte tabi ki Türkiye de küresel normlara uygun olarak burada gerekli adımları atacak. Bizim patikamız bu" ifadelerini kullandı.

'REZERV BİRİKİMİNDE MESAFE KATETTİK'

Doğru politikalar ve reformların, beraberinde portföy tercihlerini getireceğini söyleyen Şimşek, "Portföy tercihleri içeride ve dışarıda lira lehine olacak. Şu ana kadar öyle gidiyor. Uluslararası doğrudan yatırımların, öngörülebilirlik arttıkça artacağına inanıyorum. Yurt dışı yerleşiklerin lira varlık tercihleri burada önemli bir faktör. Cari açık niye önemli? Çünkü dış finansman ihtiyacında azalmaya gidecek. Ülkenin dışarıdan daha makul maliyetlerle finansman bulmasının yolunu açacak. Dış borcu daha sürdürülebilir bir patikaya sokacak. Makro finansal istikrara katkı sağlayacak. Genel anlamda istikrar ve öngörülebilirlik artmış olacak. Rezerv birikimi de Türkiye'nin kur oynaklığında azalmaya, risk priminde düşüşe, finansal şoklara karşı korunaklı olmamıza ve yatırımcı güveninde artışa neden olacak. Yani hiçbir hedefin böyle gelişigüzel konulmadığını bilin. Rezerv birikiminde mesafe kat ettik. Cari açığı azaltmada mesafe kat ettik. Enflasyonu kontrol altına almada mesafe kat ettik. Yıllık düşüşler, ilk günden beri söylüyoruz 2024'ün ikinci yarısı. Nedeni çok basit, para politikası gecikmeli çalışıyor. Siz bugün tedbir alıyorsunuz, o tedbirlerin yansıması zaman alıyor" açıklamasında bulundu.

Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın rezervlerinde mayıs ayından bu yana 47 milyar dolar bürüt artış olduğunu, şu anki rezervlerin de 145,5 milyar dolar civarında olduğunu aktardı.