Bakan Şimşek: İşsizlik Oranı Yükseldi Ancak Tek Haneli Öngörüyoruz
Maliye Bakanı Şimşek, haziran ayında işsizlik oranının yüzde 9,2'ye yükseldiğini belirtti. Ancak, bu yılki Orta Vadeli Program'da (OVP) daha düşük ve tek haneli bir işsizlik oranı öngördüklerini ifade etti.
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13.08.2024 14:16:44. #1.11#
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