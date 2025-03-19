Bakan Şimşek, Kırşehir'de İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

1) BAKAN ŞİMŞEK, KIRŞEHİR'DE İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTU

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaretler kapsamında geldiği Kırşehir'de iş insanlarıyla buluştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli ziyaretler kapsamında Kırşehir'e geldi. AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı ile Kırşehir Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Şimşek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ziyaretlerin ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Salonu'na geçen Bakan Şimşek, iş insanlarıyla sektör buluşmasına katıldı. Bakan Şimşek'in iş insanlarıyla buluşması da basına kapalı olarak gerçekleştirildi.