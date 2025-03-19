Bakan Şimşek, Kırşehir'de İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bakan Şimşek, Kırşehir'de İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kırşehir'deki ziyaretleri kapsamında iş insanlarıyla kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

19.03.2025 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) BAKAN ŞİMŞEK, KIRŞEHİR'DE İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTU

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaretler kapsamında geldiği Kırşehir'de iş insanlarıyla buluştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli ziyaretler kapsamında Kırşehir'e geldi. AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı ile Kırşehir Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Şimşek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ziyaretlerin ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Salonu'na geçen Bakan Şimşek, iş insanlarıyla sektör buluşmasına katıldı. Bakan Şimşek'in iş insanlarıyla buluşması da basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mehmet Şimşek, Kırşehir, Politika, Ekonomi, Maliye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek, Kırşehir'de İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 12:20:41. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Şimşek, Kırşehir'de İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.