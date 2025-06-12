Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek

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Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek
12.06.2025 10:29  Güncelleme: 10:59
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Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uzun zamandır tartışılan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının yakında sona ereceğini söyledi. Bakan Şimşek "Ağustos 2023'te KKM zirveyi buldu, 144 milyar civarına çıktı; bugün 15 milyar doların altına inmiş durumda. Bunu piyasayı bozmadan başardık. Yakında da muhtemelen bu uygulamaya son vereceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kur Korumalı Mevduat uygulamasının yakında sona ereceğini duyuran Bakan Şimşek "Ağustos 2023'te KKM zirveyi buldu, 144 milyar civarına çıktı; bugün 15 milyar doların altına inmiş durumda. Yakında da muhtemelen bu uygulamaya son vereceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Program genel anlamda öngördüğüm çerçevede sonuç veriyor. Programın temel hedefi enflasyonu kalıcı şekilde tek hanelere indirmek. Enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek.

Diğer hedefimiz sürdürülebilir cari açık; orada da arzuladığımız sonucu aldık. Cari açık uzun bir süredir milli gelire oran olarak yüzde 1'in altında. Bütçe açığı nispeten yüksek seyrediyor, ama deprem yaralarını başarılı bir şekilde sarıyoruz. Bütçe açığında da düşüş var. 2024'te 4.9 olan bütçe açığını bu sene ciddi bir şekilde aşağı çekme programı uyguluyoruz.

Ağustos 2023'te KKM zirveyi buldu, 144 milyar civarına çıktı; bugün 15 milyar doların altına inmiş durumda. Bunu piyasayı bozmadan başardık. Yakında da muhtemelen bu uygulamaya son vereceğiz.

"BÜTÇE AÇIĞI AZALIYOR, CARİ AÇIK AZALDI"

Diğer önemli konu, ülkede rezerv birikimi sağlamaktı. Rezerv gelirlerine baktığımızda, nette 90 milyar dolar artış var. Brütte de 55-60 milyar dolarlık bir artış var. Program, öngörüldüğü çerçevede sonuç veriyor; enflasyon düşüyor, bütçe açığı azalıyor, cari açık azaldı ve sürdürülebilir noktada bir takım riskleri azalttık, ekonominin direncini artırdık.

Bu program, mart-nisan başında yaşanan başlangıçta iç kaynakları, sonrasında dış kaynaklı iki büyük şoku atlatı. İki büyük şoku üst üste atlatan bir program, Türkiye'nin bünyesini güçlendirmiş anlamına gelir.

"TÜRKİYE'NİN DIŞ KAYNAK İHTİYACI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALDI"

Temelde programa olan güven devan ediyor. Brüt rezerv 170 milyar doların üzerinden 140 milyar doların altına kadar indi. Rezerv önemli ölçüde geri geldi. Türkiye'nin dış kaynak ihtiyacı önemli ölçüde azaldı.

2023 Mayıs sonundan bugüne Türkiye'nin risk priminde 410 baz puanlık bir düşüş var. O dönemde gelişmekte olan ülkelerde 40 baz puan düşüş yaşanmış. Türkiye, gelişmekte olan ülkelere göre 10 kat daha iyi bir performans göstermiş. Kamunun belirlediği fiyatlarda hedef enflasyonu gözeteceğiz.

"REZERV KAYGIMIZ YOK"

Türkiye'de 2003-2023 yıllarında uzun vadeli rezerv ortalaması 0,9 iken, Mayıs 2023'de 0,7'ye düştü. Mayıs sonunda 0,97'deyiz. Rezerv yeterliliği noktasında kaygımız yok."

Kur Korumalı Mevduat, Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ahmet PEHLİVAN:
    Çok güzel merkez bankası battıktan sonra bıtse ne olur bıtmese ne olur zarar 1.5 mılyar 23 2 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Peki bu saçma düzenle ülkenin milyarlarca tl si buhar oldu bunun hesabını kim verecek??? 18 0 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    aktrolleri susturan tek adam 10 1 Yanıtla
  • Murat çat:
    elinngavırı bile parasını türkiye ye getirdi daha fazla kazanmak için ama dikilen türkiye oldu 6 1 Yanıtla
  • İlhan. Alici:
    Ülkeyi hepsini faize alıştı ediniz yazıklar olsun şimdi her evde bir tefeci var ve bunu bu hükümet yaptı çünkü parayı tefe Tüfe yaptınız faizcilik yapıyorsunuz şuan bu ülke bu saatte sonra asla ilerlemez 1 1 Yanıtla
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