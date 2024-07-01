Bakan Şimşek: OECD ülkelerinde vergi yükü yüksek, Türkiye'de düşük
Maliye Bakanı Şimşek, OECD ülkelerinde ortalama vergi yükünün milli gelire oranının yüzde 34 olduğunu belirtti. Avrupa'da bu oranın ise 41,2 olduğunu söyleyen Şimşek, Türkiye'de ise bu oranın sadece 20,8 olduğunu ifade etti.
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1.07.2024 20:11:34. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Şimşek: OECD ülkelerinde vergi yükü yüksek, Türkiye'de düşük - Son Dakika
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