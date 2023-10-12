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Bakan Şimşek: Pozitif reel faiz olmazsa olmazımız, buna yaklaştık - Son Dakika

Bakan Şimşek: Pozitif reel faiz olmazsa olmazımız, buna yaklaştık

Son Güncelleme: 12.10.2023 16:00

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası-IMF toplantısında Türkiye ekonomisine dair önemli açıklamalar yaptı. Enflasyon beklentilerini kontrol altına almak için seçimlerin ardından atılan adımları anlatan Bakan Şimşek, "Pozitif reel faiz enflasyon beklentilerini dizginlemek için olmazsa olmazımız, buna yaklaşmış durumdayız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen Dünya Bankası-IMF toplantısına katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerini kontrol altına almak için seçimlerin ardından atılan adımları anlattı. Şimşek, pozitif reel faizin enflasyon beklentilerini dizginlemek için olmazsa olmaz bir konumu olduğunu ve Türkiye'nin pozitif reel faize yaklaştığını söyledi.

"OLMAZSA OLMAZIMIZ"

Pozitif reel faiz eşiğine ulaşmak için yapılması gerekenlerin henüz bitmediğini belirten Şimşek, "Pozitif reel faiz enflasyon beklentilerini dizginlemek için olmazsa olmazımız, buna yaklaşmış durumdayız" dedi.

"TL ÇEKİCİ"

TL'nin temel göstergelerinin sağlam olduğunu ve para biriminin "çekici" göründüğünü de belirten Şimşek, yerel seçimlerin genel seçimlerle ayırt etmek gerektiğini, Türkiye'nin politik istikrara sahip beş yıl geçireceğini kaydetti.

GEÇMİŞ DÖNEM VURGUSU

Şimşek geçmiş ekonomi politikalarını tersine çevirmenin zaman alacağını da sözlerine ekledi.

Mehmet Şimşek, Finans, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek: Pozitif reel faiz olmazsa olmazımız, buna yaklaştık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Pozitif reel faiz olmazsa olmazımız, buna yaklaştık - Son Dakika
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