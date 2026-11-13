Bakan Şimşek savaşa rağmen cari açık oranında yüzde 2,2 bekliyor - Son Dakika
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Bakan Şimşek savaşa rağmen cari açık oranında yüzde 2,2 bekliyor

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Bakan Şimşek, eylül ödemeler dengesi verilerinde 2,7 milyar dolar cari fazla ve 39,2 milyar dolar yıllık cari açığa dikkati çekti. Şimşek, cari açığın milli gelire oranının bu yıl savaşa rağmen sınırlı artışla OVP tahmininin altında ve yüzde 2,2 seviyelerinde olacağını öngördü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025'te yüzde 1,9 olan cari işlemler açığının milli gelire oranının, bu yıl savaşa rağmen, sınırlı artışla Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinin altında ve üçüncü çeyrek gerçekleşme tahmini olan yüzde 2,2 seviyelerinde olacağını öngördüklerini belirterek, "Bu başarı, bir tesadüf değildir. Makro finansal istikrarı önceleyen politikalarımızın somut bir sonucudur." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Eylülde cari fazlanın 2,7 milyar dolar olduğuna, yıllıklandırılmış cari açığın da 39,2 milyar dolara gerilediğine dikkati çeken Şimşek, mal ihracatındaki olumlu seyir ve turizmin katkısıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının 410 milyar doları aştığını vurguladı.

Şimşek, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında enerji fiyatlarındaki yükselişin cari açıkta belirgin artışa yol açtığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yakın tarihin en büyük enerji arz şoklarından birinin yaşandığı son dönemde cari açığın milli gelire oranının yatay seyretmesi, ekonomimizin artan dayanıklılığının önemli bir göstergesidir. 2025 yılında yüzde 1,9 olan cari işlemler açığının milli gelire oranının, bu yıl savaşa rağmen, sınırlı artışla OVP tahminimizin altında ve üçüncü çeyrek gerçekleşme tahmini olan yüzde 2,2 seviyelerinde olacağını öngörüyoruz. Bu başarı, bir tesadüf değildir. Makro finansal istikrarı önceleyen politikalarımızın somut bir sonucudur. Ürün ve pazar çeşitliliğini artıran, yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimi destekleyen, yeşil ve dijital dönüşüme uyumu hızlandıran ve hizmet ihracatımızı çeşitlendiren politikalarımızla ihracatımızın niteliğini ve rekabet gücünü artırmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
EkonomiFinansEylülOVPSon Dakika

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