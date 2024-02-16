Bakan Şimşek: Suudi Arabistan'a turist götürebiliriz - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek: Suudi Arabistan'a turist götürebiliriz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın iddialı turizm hedeflerinin gerçekleştirilmesi için Türkiye'nin yardımcı olabileceğini belirterek, ''Oradaki tesislerin yapılmasına ve işletmesine katkıda bulunabiliriz. Oraya tur operatörlerimiz ile turist götürmeye de katkıda bulunabiliriz.'' dedi.

16.02.2024 10:19  Güncelleme: 10:48
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye- Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Suudi Arabistan turizm hedeflerine destek olabileceklerini belirterek "Oradaki tesislerin yapılmasına ve işletmesine katkıda bulunabiliriz. Oraya tur operatörlerimiz ile turist götürmeye de katkıda bulunabiliriz." dedi.

"TESİSLERİN YAPILMASINA VE İŞLETİLMESİNE KATKI VEREBİLİRİZ"

Şimşek, Suudi Arabistan'ın çok iddialı turizm hedefleri bulunduğunu belirterek "Türkiye, bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde yardımcı olabilir. Çünkü bizim mevsimler örtüşmüyor; onların turizm mevsimi kış, bizimki genelde yaz ve sonbahardır." diye konuştu.

Şimşek, Türkiye'nin inşaat sektöründe çok muazzam birikimi olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oradaki tesislerin yapılmasına ve işletmesine katkıda bulunabiliriz. Oraya tur operatörlerimiz ile turist götürmeye de katkıda bulunabiliriz. Dolayısıyla Türkiye ile Suudi Arabistan'ın bu alanlarda işbirliği yapması hem bizim hem onların menfaatine. Tur operatörlerimiz yazın buraya nasıl turist getiriyorlarsa, para kazanarak, oraya da turist götürebilirler. Biz artık turizmde dünyada ilk 5'teyiz. Yani 2022'de turist sayısında 4. sıradaydık. Bizim 2023 rakamlarımız belli. Dünya rakamları belli olunca belki muhtemelen yine 3. veya 4. sırada olabiliriz. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda çok ciddi birikimi var."

"TÜRKİYE'DEKİ HİZMET İHRACATINDA VERGİ ÇOK DÜŞÜK DÜZEYDE"

Bakan Şimşek, amaçlarının hizmet ihracatını büyütmek olduğunu belirterek, burada 100 milyar doların üzerine ulaştıklarını, bu rakamı daha da büyütmek istediklerini söyledi.

Şimşek, "Hizmet ihracatına Maliye olarak çok güçlü destek veriyoruz. Yüzde 80 matrah indirimi sağladık. Yani diyelim ki Türkiye'den siz herhangi bir ülkeye belli alanlarda hizmet ihracatında bulunursanız fiilen ödeyeceğiniz vergi çok çok düşük düzeyde olacak. Yüzde 80 oranlı bir matrah indirimi var, o da önemli." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek: Suudi Arabistan\'a turist götürebiliriz
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek: Suudi Arabistan'a turist götürebiliriz - Son Dakika

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