Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon genele yayıldı

05.01.2026 13:00
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık 2025 döneminde aylık bazda yüzde 0,89; yıllık bazda yüzde 30,89 oldu. Enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "2026 yılında destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları, sıkı para politikası, güçlenen mali disiplin, enflasyon hedefleriyle uyumlu yönetilen/yönlendirilen fiyat artışları, beklentilerdeki iyileşme ve arz yönlü politikalar dezenflasyona katkı sağlayacak" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak gerçekleşti.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK DEĞERLENDİRME

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de ilk değerlendirme geldi. Bakan Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "2025 yıl sonu enflasyonu bir önceki yıla göre 13,5 puan azalarak yüzde 30,9 gerçekleşti ve dezenflasyon genele yayıldı.

"YILLIK HİZMETLER ENFLASYONU YÜZDE 44 GERÇEKLEŞTİ"

Yıllık enflasyon temel mallarda yüzde 17,7, zirai don ve kuraklık nedeniyle tarımsal üretimdeki daralmaya rağmen gıdada yüzde 28,3 oldu. Kira ve eğitim başta olmak üzere tüm ana hizmet gruplarındaki gerilemeyle birlikte yıllık hizmetler enflasyonu 21,7 puan düşerek yüzde 44 gerçekleşti.

2026 yılında destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları, sıkı para politikası, güçlenen mali disiplin, enflasyon hedefleriyle uyumlu yönetilen/yönlendirilen fiyat artışları, beklentilerdeki iyileşme ve arz yönlü politikalar dezenflasyona katkı sağlayacak. Nihai hedefimiz olan fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

