Bakan Şimşek\'ten Moody\'s açıklaması: Kurala dayalı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu ilk kedefa iki kademe birden artırmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Görünümün pozitif olarak korunması programımıza duyulan güveni yansıtırken potansiyel not artışlarına işaret ediyor. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU İKİ KADEME BİRDEN ARTTI

Türkiye'nin kredi notunu açıklayan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's bir ilke imza attı. Moody's, ilk defa Türkiye'nin kredi notunu iki kademe birden artırarak "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kurala dayalı ekonomi politikalarını uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Bakan Şimşek açıklamasında şunları söyledi: "Moody's kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı! Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody's görünümü pozitif olarak korudu.

"EKONOMİMİZİN DAYANIKLILIĞINI ARTIRAN POLİTİKALARI UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ekonomideki dengelenme, azalan dış finansman ihtiyacı, artan uluslararası rezervler ve dezenflasyon süreci not artışında etkili oldu. Görünümün pozitif olarak korunması programımıza duyulan güveni yansıtırken potansiyel not artışlarına işaret ediyor. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz."