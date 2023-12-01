Bakan Şimşek'ten S&P'nin Türkiye kararına ilk yorum: Attığımız adımlar karşılık buluyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. S&P'nin hamlesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten "Attığımız adımlar karşılık buluyor" yorumu geldi.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU YÜKSELEBİLİR

Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit eden ve kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevriren S&P, ödemeler dengesinin daha da iyileşmesi, döviz rezervlerinin daha hızlı artması ve gelecek 12 ay içinde dolarizasyonda düşüş görülmesi halinde uzun vadeli ülke notunun bir kademe yükseltilebileceğini belirtti.

BAKAN ŞİMŞEK: OVP'YE GÜVEN ARTIYOR

Konu hakkında sosyal medya üzerinden bir değerlendirme yapan Bakan Şimşek, "Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Programımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız." dedi.