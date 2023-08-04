Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Erkan, JP Morgan'ın İstanbul'daki yatırımcı toplantısına katılacak - Son Dakika
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Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Erkan, JP Morgan'ın İstanbul'daki yatırımcı toplantısına katılacak

04.08.2023 09:50

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, JP Morgan'ın bugün İstanbul'da düzenleyeceği yatırımcı toplantısına katılacak. Şimşek toplantıda bir sunum yapacak ve ekonomi yönetiminin bugüne kadar yaptıklarını ve beklentilerini paylaşacak. Ayrıca şirketlerin temsilcisiyle birebir görüşmeler gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, JP Morgan'ın bugün İstanbul'da düzenleyeceği yatırımcı toplantısına katılacak.

BAKAN ŞİMŞEK SUNUM YAPACAK

Amerika merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılacak toplantıda Şimşek bir sunum yapacak. Şimşek'in ekonomi yönetiminin bugüne kadar yaptıklarını ve beklentilerini paylaşması bekleniyor.

BİREBİR GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Sunumunun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelecek olan Şimşek, bu kapsamda BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bire bir görüşecek.

ERKAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Toplantıda Gaye Erkan da bir sunum yapacak. Erkan geçen hafta yılın üçüncü enflasyon raporunun açıklandığı toplantıda ilk kez basının sorularını yanıtlamış ve en kısa zamanda yatırımcı toplantıları yapacaklarını açıklamıştı.

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Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan, JP Morgan'ın yatırımcı toplantısına katılacak Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan, JP Morgan'ın yatırımcı toplantısına katılacak

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Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Erkan, JP Morgan'ın İstanbul'daki yatırımcı toplantısına katılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Erkan, JP Morgan'ın İstanbul'daki yatırımcı toplantısına katılacak - Son Dakika
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