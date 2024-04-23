"Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Ekonomi

"Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF Bahar Toplantıları kapsamında katıldığı panelde Türk halkı için "Yerel halk" ifadesini kullandığı iddialarına açıklık getirdi. Bakan Şimşek, "Bir toplantıda 'Küresel yatırımcılar Türkiye'nin programına güveniyor. Şimdi yerel yatırımcıları ikna etme zamanı' dedik. İçeride bu işin nasıl istismar edildiğini gördük. Çok şaşırıyoruz. Çünkü finansta kullanılan bir terminoloji bağlamından çıkarılırsa gereksiz tartışmalara yol açıyor" dedi

23.04.2024 11:02  Güncelleme: 11:16
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şimşek'in Washington'da Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda kullandığı "locals" kelimesi sosyal medyada "yerel halk" olarak çevrilmiş ve eleştirilerin odağı olmuştu. Konuyla ilgili gözlerine çevrildiği Bakan Şimşek, sessizliğini bozdu.

"YEREL HALK" DEĞİL "YEREL YATIRIMCI" DEMİŞ

TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, "Bir toplantıda 'Küresel yatırımcılar Türkiye'nin programına güveniyor. Şimdi yerel yatırımcıları ikna etme zamanı' dedik. İçeride bu işin nasıl istismar edildiğini gördük. Burada çok şaşırıyoruz. Çünkü finansta kullanılan bir terminoloji bağlamından çıkarılırsa gereksiz tartışmalara yol açıyor" dedi.

"TÜRKİYE'NİN KREDİ NOT GÖRÜNÜMÜ POZİTİF"

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerine de değinen Bakan Şimşek, "Bütün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin görünümünü pozitife çekti biliyorsunuz. Bu şu demek; önümüzdeki dönemde kredi notunu arttıracağız demek. Zamanlaması konusunda bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Fakat bizim açımızdan önemli olan şey şu: Piyasaların Türk varlıklarına, fiyatlamasına bakarsanız onlar zaten mevcut kredi notunun en az iki katı üzerinde fiyatlıyorlar. Zaten piyasa kararını vermiş" şeklinde konuştu.

ENFLASYON İÇİN HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ

Enflasyonda önümüzdeki aylardan itibaren kalıcı düşüşün başlayacağını belirten Bakan Şimşek, "Önümüzdeki haziran ayından itibaren hızla düştüğünü göreceğiz. Bu bizim programımızın paralelinde giden bir süreç. Dolayısıyla bir taraftan enflasyonu düşüreceğiz, bir taraftan mali disiplini tesis ediyoruz, bir taraftan dış açığı azaltıyoruz, bir taraftan da yapısal reformlarla Türkiye'nin bünyesini güçlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu

Mehmet Şimşek, Washington, Türkiye, Maliye, Finans, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Yerel Halk' ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • alos : ÜLKENİN BİR KISMINA 40 BİN VER DİĞER KISMINA 10 BİN VER, HANGİ VİJDAN VAR 41 15 Yanıtla Oktay Öksüzoğlu: 40 bin verdiğine 100 bin 10 bin verdiğine 100 bin ver neden 110 bin olmadı diyerek ağlarsın 4 7
  • alos : BOŞVER GERİSİNİ EMEKLİYE NASIL MADİK ATTIN. 44 10 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Adam haklı boş milliyetçiliğe gerek yok. Uluslararası yatırımcılar bir yerleriyle güler .. Umurumuzda değil demeyin millet aç aç .. 16 13 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: lan emeklinin maaşını asgari ücretle eşitle istersen göçebe halk de 15 2 Yanıtla
  • SELİM KÖŞKER: Haziranda enflasyon düşecek çünkü emekliye zam yapılacak. 10 0 Yanıtla

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