Bakan Şimşek, yıllıklandırılmış cari açığın 42,1 milyar dolar olduğunu açıkladı

Bakan Şimşek, yıllıklandırılmış cari açığın 42,1 milyar dolar olduğunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Şimşek, Ağustos'ta 4,1 milyar dolar cari fazla verildiğini, yıllıklandırılmış cari açığın 42,1 milyar dolar olduğunu açıkladı. Mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün cari açığı yönetilebilir seviyede tutmasını öngördü.
Bakan Şimşek: "Ağustos ayında 4,1 milyar dolar cari fazla verdik; yıllıklandırılmış cari açık 42,1 milyar dolar gerçekleşti. Mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz."
Kaynak: İHA
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