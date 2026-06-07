Bakan Uraloğlu 'One Run' Etkinliğine Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) işbirliğiyle gerçekleştirilen "One Run" yol koşusuna katıldı.

Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül'ün de katılım sağladığı "One Run" yol koşusu, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde gerçekleştirildi.

Engelli ve engelsiz bireylerin aynı parkurda, aynı heyecanı paylaşarak yer aldığı etkinlik kapsamında elde edilecek gelirlerin TESYEV aracılığıyla ihtiyaç sahibi engelli bireylerin yaşamına doğrudan katkı sağlayacak alanlarda değerlendirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda sağlanacak desteklerin, öğrenim bursu, spor malzemesi ve ekipman desteği, sağlık, rehabilitasyon, ortez-protez ve benzeri öncelikli ihtiyaç alanlarında kullanılması öngörülüyor.

Katılımcılara iyi bir koşu deneyimi sunan "One Run" etkinliği, toplumsal fayda yaratan anlamlı bir dayanışma platformu niteliği taşıyor.

Bu etkinlik, kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, spor camiası ve tüm paydaşların katkısıyla Türkiye'de kapsayıcı spor kültürünün güçlenmesine hizmet edecek öncü bir organizasyon olarak konumlandırılıyor.