Bakan Varank bilim olimpiyatlarında madalya kazanan gençleri tebrik etti Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Varank bilim olimpiyatlarında madalya kazanan gençleri tebrik etti Açıklaması

19.07.2022 09:46
Bakan Varank bilim olimpiyatlarında madalya kazanan gençleri tebrik etti Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uluslararası bilim olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden gençlerin büyük başarılar gösterdiğini belirterek, "Katıldıkları 4 farklı bilim olimpiyatında madalyalar kazanarak bizleri gururlandıran genç bilim yıldızlarımızı tebrik ediyorum.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uluslararası bilim olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden gençlerin büyük başarılar gösterdiğini belirterek, "Katıldıkları 4 farklı bilim olimpiyatında madalyalar kazanarak bizleri gururlandıran genç bilim yıldızlarımızı tebrik ediyorum. Bugünün başarıları yarınların habercisidir." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 63. Uluslararası Matematik Olimpiyatı, 52. Uluslararası Fizik Olimpiyatı, 54. Uluslararası Kimya Olimpiyatı ve 33. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda madalya kazanan gençleri tebrik etti.

Paylaşımında, "Uluslararası bilim olimpiyatlarında gençlerimizden büyük başarı." ifadesine yer veren Varank, "Katıldıkları 4 farklı bilim olimpiyatında madalyalar kazanarak bizleri gururlandıran genç bilim yıldızlarımızı tebrik ediyorum. Bugünün başarıları yarınların habercisidir." değerlendirmesinde bulundu.

4 bilim olimpiyatında 18 madalya kazanıldı

TÜBİTAK'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan 63. Uluslararası Matematik Olimpiyatı, 104 ülkeden 589 yarışmacının katılımıyla 6-16 Temmuz'da gerçekleştirildi. Olimpiyatta Türkiye'den Mehmet Can Baştemir, Barış Koyuncu, Hakan Gökdoğan ve Şevket Onur Yılmaz gümüş madalya, Emre Osman bronz madalya ve Burak Karataş mansiyon elde etti.

İsviçre merkezli çevrim içi 52. Uluslararası Fizik Olimpiyatı, 76 farklı ülkeden 368 öğrencinin katılımıyla, 10-18 Temmuz tarihlerinde yapıldı. Türkiye'yi temsilen 5 öğrencinin katıldığı olimpiyatta Emir Akdağ ve Yaman Bora Otuzbir gümüş madalyanın, Ahmet Bahadır Trabzon, Mehmet Anıl İşkesen ve Tolga Avkan bronz madalyanın sahibi oldu.

Aynı tarihlerde Çin merkezli çevrim içi 54. Uluslararası Kimya Olimpiyatı, 84 ülkeden 326 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu olimpiyatta Berkan Tarak altın madalya, Dilara Altundağ, Fatma İlay Tosun ve Barbaros Bolat gümüş madalya kazandı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da organize edilen 33. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı da, 63 ülkeden 237 öğrencinin katılımıyla, yine 10-18 Temmuz tarihlerinde yapıldı. Olimpiyatta Türkiye'yi temsil eden Tolga Atılır ve Latif Hatipoğlu altın, Abdullah Akif Çelikkaya gümüş ve Sude Filiz Diren bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

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Kaynak: AA

Mustafa Varank, Twitter, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank bilim olimpiyatlarında madalya kazanan gençleri tebrik etti Açıklaması - Son Dakika

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