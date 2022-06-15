Bakan Varank, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin mezuniyet törenine katıldı - Son Dakika
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Bakan Varank, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin mezuniyet törenine katıldı

15.06.2022 13:43
Bakan Varank, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin mezuniyet törenine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsünde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsünde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

"TÜBİTAK Sosyal Bilimler Ansiklopedisi Tanıtım Programı" için üniversitede bulunan Varank, kampüste gerçekleştirilen mezuniyet törenine de uğrayarak, öğrencilerle bir araya geldi.

Mezun olan öğrencileri tebrik eden, mezuniyet heyecanlarını paylaşan Bakan Varank, bakanlık ve ilgili kuruluşlarla birlikte gençleri ve öğrencileri her alanda desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

YORUMLAR
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TÜBİTAK Sosyal Bilimler Ansiklopedisi'nin tanıtımı gerçekleştirildi TÜBİTAK Sosyal Bilimler Ansiklopedisi'nin tanıtımı gerçekleştirildi Bakan Varank: Sosyal ve beşeri bilimlerin desteklenmesini beka meselesi olarak görüyoruz Bakan Varank: Sosyal ve beşeri bilimlerin desteklenmesini beka meselesi olarak görüyoruz
Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, Mustafa Varank, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin mezuniyet törenine katıldı - Son Dakika

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