Bakan Yardımcısı Kacır, Eskişehir Model Fabrika'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Kacır, Eskişehir Model Fabrika'yı ziyaret etti

23.03.2022 14:00
Bakan Yardımcısı Kacır, Eskişehir Model Fabrika'yı ziyaret etti

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından hayata geçirilen Eskişehir Model Fabrika'yı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, fabrika ile Eskişehir'in verimliliğinin ciddi oranda arttırılacağına inandığını söyledi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından hayata geçirilen Eskişehir Model Fabrika'yı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, fabrika ile Eskişehir'in verimliliğinin ciddi oranda arttırılacağına inandığını söyledi.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının tanıtım toplantısı için bilgilendirmelerde bulunmak üzere Eskişehir Sanayi Odası (ESO)'da iş insanları ile bir araya gelen Teknoloji ve Sanayi Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Eskişehir Model Fabrika'yı ziyaret ederek detaylı bilgi aldı.

"İsrafın minimuma düşürülmesi ve verimliliğin artırılmasını amaçlıyoruz"

Eskişehir Model Fabrika'nın sanayide önemli bir dönüşüme hizmet edeceğine değinen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Model Fabrika projesiyle tamamen yalın üretim ve yalın dönüşüm konsepti ile firmaların; ürün veya hizmet oluşturma aşamalarındaki israfın minimuma düşürülmesi ve verimliliğin artırılmasını amaçlıyoruz. Bu konuda çalışmalara başladığımızda üyelerimizle anketler yaptık ve üyelerimizin önemli bir kısmının; firma içi üretimde verimlilikle ilgili talepleri oldu. Biz de ESO olarak üretkenliğin artması, birim maliyetlerin düşürülmesi ve rekabetçiliğimizin yükseltilmesi açısından son derece önem arz eden Eskişehir Model Fabrika'yı hayata geçirme kararı aldık. Eylül ayına kadar bakanlığımızın desteği ile çalışmalarımız tamamlanmış olacak. Projemize ayrıca AB Yeşil Mutabakat sürecini de dahil ettik. Eskişehir Model Fabrika, Eskişehirli firmalara verimlilik artışı sağlayacak hizmetler sunacak, üretimdeki büyük israflar ortadan kalkacak. Bu nedenle hem Yeşil Mutabakat hem de Eskişehir Model Fabrika'yı birlikte yürüteceğiz" dedi.

"Model Fabrika ile Eskişehir'in verimliliğinin ciddi oranda arttırılacağına inanıyorum"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Eskişehir Model Fabrika'da yaptığı incelemeler neticesinde, sanayide olabilecek tüm ekipmanların burada yer aldığını ve tam donanımlı bir tesis haline getirildiğini söyledi. Bakan Kacır, "Model Fabrika ile Eskişehir'in verimliliğinin ciddi oranda arttırılacağına inanıyorum. Bu nedenle ortaya çıkarılan bu tesisi çok önemli buluyorum. Gereken eğitim ve danışmanlık modellerinin de projenin içine dahil edilmesi, Yeşil Mutabakat ile Model Fabrikanın entegre edilmesi Eskişehir ve ülkemiz sanayisinin üretimdeki verimliliğinin arttırılması açısından çok önemli. Bu kapsamda projede emeği geçen Eskişehir Sanayi Odamızı tebrik ederim." diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Bakan Yardımcısı Kacır, Eskişehir Model Fabrika'yı ziyaret etti
Bakan Yardımcısı Kacır, Eskişehir Model Fabrika'yı ziyaret etti
Bakan Yardımcısı Kacır, Eskişehir Model Fabrika'yı ziyaret etti
Bakan Yardımcısı Kacır, Eskişehir Model Fabrika'yı ziyaret etti
Bakan Yardımcısı Kacır, Eskişehir Model Fabrika'yı ziyaret etti
Bakan Yardımcısı Kacır, Eskişehir Model Fabrika'yı ziyaret etti

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Amelia Hamlin, Mehmet Fatih, Eskişehir, Fabrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Yardımcısı Kacır, Eskişehir Model Fabrika'yı ziyaret etti - Son Dakika


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