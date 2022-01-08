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Bakan Yardımcısı Sayan: "Elektronik haberleşme sektörü büyümeye devam ediyor" - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Sayan: "Elektronik haberleşme sektörü büyümeye devam ediyor"

08.01.2022 12:19
Bakan Yardımcısı Sayan: "Elektronik haberleşme sektörü büyümeye devam ediyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun genel pazar verilerini ele alarak, "Sektörümüz 2021 yılının 3. çeyreğinde yüzde 19 büyüyerek, 23,9 milyar lira net satış geliri elde etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun genel pazar verilerini ele alarak, "Sektörümüz 2021 yılının 3. çeyreğinde yüzde 19 büyüyerek, 23,9 milyar lira net satış geliri elde etti. Elektronik haberleşme sektörü katlanarak büyümeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) her çeyrek yayımladığı genel pazar verilerini ele aldığı bir dizi paylaşım yaptı. Sayan paylaşımda, elektronik haberleşme sektörünün 2021 yılının 3. çeyreğinde yüzde 19 büyüyerek 23,9 milyar lira net satış geliri elde ettiği bilgisine yer vererek, "Toplam yatırım miktarı ise 3 milyar 500 milyon lira. Elektronik haberleşme sektörü katlanarak büyümeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Sayan, 2021'in 3. çeyreğinde toplam mobil trafik miktarının 81 milyar dakikaya, sabit trafiğin ise 1 milyar 300 milyon dakikaya ulaştığına dikkati çekerek, "Bir önceki döneme göre mobil trafik miktarımız %2,4 oranında artış gösterdi. Trafiğin yüzde 94,8'i mobilden gerçekleşti" dedi.

Bakan Yardımcısı Sayan, BTK Online Tüketici Şikayet Sistemi üzerinden kuruma iletilen 56 bin 289 şikayetin genelinin internet servis sağlayıcılarından kaynaklandığını belirterek, "Geçen yıl aynı döneme göre şikayet sayısında yüzde 27,89 azalma var. İnternet servis sağlayıcılarına yönelik yürütülen yoğun çalışmalar meyvelerini veriyor" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Bakan Yardımcısı Sayan: Elektronik haberleşme sektörü büyümeye devam ediyor
Bakan Yardımcısı Sayan: Elektronik haberleşme sektörü büyümeye devam ediyor

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ömer Fatih Sayan, İnternet, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayan: 'Elektronik haberleşme sektörü büyümeye devam ediyor' - Son Dakika Ekonomi


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