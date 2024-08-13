Ekonomi

Bakan Yumaklı: "Çayımızın değerine değer katmak için gücümüzün son damlasına kadar çalışmaya devam edeceğiz"

RİZE - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çayımızın değerine değer katmak için gücümüzün son damlasına kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi program ve ziyaret için Rize'ye geldi. Sabah saatlerinde Rize'ye gelen Bakan Yumaklı, önce Ziraat Çay bahçesini ziyaret etti. Yumaklı, ardından Rize Valiliğine gitti. Rize Valiliği'nin ardından Rize Belediyesine de ziyarette bulunan Bakan Yumaklı, Ak Parti İl başkanlığını da ziyaret etmesinden sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gitti. Bakan Yumaklı, Ticaret Borsası binasında düzenlenen Tarım ve Çay Sektörü Temsilcileri ile buluşma programına katıldı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, dekar başına kotanın 600 kilogram olarak uygulanacağını belirtti.

"Dekar başına verim yüzde 66 oldu"

Dekar başına verimin arttığını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Rize'nin yüzde 70'inin çay tarımını yaptığı çay ile alakalı hem sosyolojik tarafını olduğunu hem de ekonomik tarafının olduğunu her yerde her zaman söylüyoruz. Dolayısıyla sadece 4 ille sınırlanmış bu ürünün üretimi ile ilgili elbette biz her türlü sorununda, her türlü problemde yanında olacağız. ÇAYKUR, bunu başarabilmiş önemli bir marka. Çayı üretiyor. Çaydan yan ve ara mamuller oluşturuyor ve önemli de bir marka. Tek başına yeterli değil. Hakikaten dünya pazarlarına açılacak markalar oluşturmamız gerekir ve güçlendirmemiz gerekiyor. Yaş çay üretimi son 22 yılda artışı yüzde 72 oldu. Dekar başına verim yüzde 66 oldu. Yine kuru çay üretimindeki artış yüzde 100 oldu. Peki bunlar kendi kendine mi oldu? Elbette değil. Siz kıymetli üreticilerin gayreti ve hükümetlerimizi bu konudaki politikalarıyla olmaya geldi" ifadelerini kullandı.

"Dekar başına kotanın 600 kilogram olarak uygulanacağını buradan belirtmek istiyorum"

Dekar başına kotanın 600 kilogram olarak uygulanacağını belirten Bakan Yumaklı, "Şimdi tabii hem Çaykur'un hem de özel sektörün alımlarıyla alakalı bu geçen süreçte üretim arttıkça alım da arttı. Özel sektörün alımı örneğin 3 kat artmış vaziyette. Yatırım yapılması, bu sektöre yatırım yapılması çok önemli. Malumunuz Çaykur'un 49 fabrikası var. Bunlardan biri paketleme fabrikasıdır. Özel sektöründe 135 adet işleme fabrikası var. Şimdi birinci sürgünde Çaykur'un almış olduğu ürün yaklaşık 213 bin ton. İkinci sürgünde 279 bin ton. Üçüncü sürgün de birkaç gün içerisine başlayacak. Burada da ben dekar başına kotanın 600 kilogram olarak uygulanacağını buradan belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Çayımızın değerine değer katmak için gücümüzün son damlasına kadar çalışmaya devam edeceğiz"

Çaya değer katmak amacıyla her zaman çalışacaklarına vurgu yapan Yumaklı, "Herkes her şeyi söylüyor. Çay fiyatlarıyla ilgili çalışırken kılı kırk yanıyoruz. Buradaki bütün amacımız şu, bu üretimi yapanlar hiçbir şekilde mağdur olmasın ve bir sonraki sene bu işin devamlılığı ve sürdürülebilirliğiyle ilgili onu cesaretlendirecek bir fiyat olsun. Hiçbir zaman için rasyonellikten kopmadık. Hiçbir zaman için biz üreticimize yanlış şeyleri söylemedik. Onu ben de söylerim. Hiç bir gerçekliği olmayan bir fiyat ver. Beklentileri yükselt. Omuzundaki sağ olmayanlar için kolay iş. Ancak bu işin kahrını çekenler de çok yakından biliyor ki, bu konuda çalışan, yanında olan bizler mutlaka ama mutlaka imkanları sonuna kadar zorlamış vaziyetteyiz. Çayımızın değerine değer katmak için gücümüzün son damlasına kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.