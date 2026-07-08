Bakan Yumaklı'dan Muğla'ya Tarımsal Yatırım Müjdesi - Son Dakika
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Bakan Yumaklı'dan Muğla'ya Tarımsal Yatırım Müjdesi

08.07.2026 17:48
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Bakan Yumaklı, Muğla'da Organize Tarım Bölgesi projesiyle 1500 kişiye iş imkanı sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın tarımsal üretim gücünü artıracak yatırımları hayata geçireceklerini belirterek, Organize Tarım Bölgesi projesinin yaklaşık bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, çeşitli programlara katılmak üzere Muğla'nın Seydikemer ilçesine geldi. Yumaklı, ilçe girişinde davul-zurna eşliğinde yoğun bir kalabalık tarafından karşılandı. Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada Muğla'nın tarımsal potansiyeline dikkat çekti. Yumaklı, kente ayırdıkları programın bir güne sığmadığını belirterek, "Muğla'ya geldiğimizde bir günün yetmeyeceğini biliyorduk. İkinci günü programa ekledik, ancak gördük ki ikinci gün de yetmiyor. Bu bereketli topraklarda sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Seydikemer'in tarımsal üretimde koruma-kullanma dengesini başarıyla sağlayan örnek ilçelerden biri olduğunu vurgulayan Yumaklı, ilçenin 15 rakımdan 1200 rakıma kadar uzanan coğrafyasında nar, zeytin ve birçok tarım ürününün yetiştirildiğini söyledi. Üretilen ürünlerin Türkiye'nin dört bir yanına ve dünyanın farklı ülkelerine ihraç edildiğini belirten Yumaklı, ilçenin çok önemli bir üretim potansiyeline sahip olduğunu ifade ederek. bu potansiyelin daha da geliştirilmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Konuşmasında Organize Tarım Bölgesi projesine de değinen Bakan Yumaklı, özellikle süt üretimine yönelik kurulacak Organize Tarım Bölgesi'nin önündeki engellerin büyük ölçüde kaldırıldığını söyledi. Projenin 2027 yılında ödenek tahsisiyle birlikte hız kazanacağını belirten Yumaklı, "Kazmayı en kısa sürede vurup bu önemli yatırımı Seydikemer'in hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Organize Tarım Bölgesi'nin sadece üretime değil, istihdama da büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Bakan Yumaklı, yaklaşık bin 500 kişiye iş imkanı oluşturacağını, bu istihdamın yüzde 75'inin kadınlardan oluşacağını belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Yumaklı'dan Muğla'ya Tarımsal Yatırım Müjdesi - Son Dakika

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