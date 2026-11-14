Bakan Yumaklı, Iğdır'da 109 bin 820 dekar için sulama ihalesi yapıldığını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'da Ünlendi Barajı, Kamışlı ve Göktaş regülatörleriyle 109 bin 820 dekar tarım arazisini basınçlı borulu sulama sistemiyle buluşturacak projenin ihalesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Iğdır'ın bereketli toprakları için "dev" bir yatırım yaptıklarının altını çizen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ünlendi Barajı, Kamışlı ve Göktaş regülatörleriyle 109 bin 820 dekar tarım arazisini basınçlı borulu sulama sistemiyle buluşturacak projenin ihalesi gerçekleştirildi. 421 bin 905 metre boru hattı, 143 bin 110 dekar arazi toplulaştırması ve 27 yerleşim biriminde yerinde toplulaştırma yapacağız. Çiftçilerimize güç, topraklarımıza bereket katmaya devam edeceğiz."