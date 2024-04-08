Bakan Yumaklı: Ramazan ayında 7 bin 500'den fazla görevliyle 104 bine yakın denetim gerçekleştirdik

Bakanı Yumaklı: "Ramazan ayında 7 bin 500'den fazla görevliyle 104 bine yakın denetim gerçekleştirdik"
" Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte denetimlerimizi daha da artırdık"
ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ramazan ayında 7 bin 500'den fazla görevliyle 104 bine yakın gıda denetimi gerçekleştirdiklerini ve bu denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen bin 22 ürün için yaklaşık 45 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.
Yumaklı, yaptığı açıklamada, bakanlık olarak sorumluluk alanlarından birisinin de vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması olduğunu hatırlattı. Bu konuya büyük bir hassasiyet gösterdiklerinin altını çizen Yumaklı, "Tarladan çatala kadar gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın, güvenilir gıdayı vatandaşımıza sunmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Piyasada haksız rekabetin etkin biçimde önlenmesi için de gayretli bir biçimde çalışıyoruz. Bakanlık olarak 2023 yılında 1 milyon 300 bin gıda kontrolü gerçekleştirdik. Bu kontrollerde 18 bin 948 işletme hakkında idari para cezası uyguladık." ifadelerini kullandı.
Gıda güvenilirliğini temin etmek amacıyla yürüttükleri bu faaliyetleri ramazan ayı boyunca aksatmadan, titizlikle ve aralıksız yürütmeye devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, 7 bin 500'den fazla gıda kontrol görevlisi ile ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde gıda denetimlerini yoğunlaştırdıklarını belirtti.
Ramazan kolilerine yönelik kontroller
Bakan Yumaklı, ramazanla birlikte halkın tüketim alışkanlıklarında oluşacak muhtemel değişiklikleri göz önünde bulundurarak özellikle tüketimi artması muhtemel un-unlu mamuller, pastacılık-tatlı ürünleri, ekmek, şeker-şekerli mamuller, et-et ürünleri, süt-süt ürünleri gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerin resmi kontrollerine ağırlık verdiklerine dikkati çekerek şu bilgileri verdi:
"Özellikle iftar yapılan toplu tüketim yerlerinde başta hijyen kontrolleri olmak üzere gerekli resmi kontroller yürüttük. Ramazan paketi/kolisi adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerine yönelik resmi kontrollerde gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgilerini kontrol ederek gerek görülmesi halinde bu ürünlerden numune aldık.
Bu kapsamda, Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde 104 bine yakın denetim gerçekleştirdik. Söz konusu denetimler sonucunda 1022 adet işlem için yaklaşık 45 milyon lira idari para cezası uyguladık, 13 işletme için ise savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu cezalar ağırlıklı olarak bozulmuş, son tüketim tarihi geçmiş gıdalar, kayıt yaptırmadan faaliyette bulunan işletmeler, hijyen kurallarına aykırılık ve Türk Gıda Kodeksine uygunsuzluktan dolayı verildi."
Bayram denetimleri
Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte denetimlerin artırıldığına dikkati çeken Yumaklı, ekiplerin şeker ve şekerli mamuller, pastacılık ürünleri, unlu mamuller, tatlı üretim ve satış yerleri başta olmak üzere tüm gıda işletmelerine yönelik resmi kontrollere hassasiyet gösterdiklerini vurguladı.
Yumaklı, tüketicilerin gıda ile ilgili herhangi bir ihbar ve şikayetini Türkiye'nin her yerinden Alo 174 Gıda Hattı'na ya da "0501 174 0 174" numaralı Whatsapp Gıda İhbar Hattı'na bildirebileceklerini kaydederek, "Hiç şüphesiz en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketicilerimiz bu sürece ne kadar dahil olursa o kadar hızlı ve kolay sonuç alabiliyoruz. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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