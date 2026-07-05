Bakan Yumaklı: Tarımda 83,2 Milyar Dolarlık Rekor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Geleceğin Mührü" dijital iletişim kampanyası kapsamında paylaşımda bulundu.

Yumaklı, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bereketli topraklara düşen her tohumu, dökülen her damla alın terini Türkiye'nin aydınlık yarınları olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tarımsal hasılada ulaştığımız 83,2 milyar dolarlık tarihi rekor, üretim planlamamızın ve üreticimizin emeğinin karşılığıdır. Bizler, üreticimizin her daim yanında olarak bu başarıları daha da yukarı taşıyacak, 'Geleceğin Mührü'nü çiftçimizin azmi ve üretkenliğiyle Anadolu'ya vurmaya devam edeceğiz."

Bakan Yumaklı, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının ve "Toprağa Değen Eller, Geleceği Besler" mesajının yer aldığı görsele de yer verdi.