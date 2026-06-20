Bakanlar 'Birlikte Güçlüyüz' mesajı paylaştı

Ekonomiden sorumlu bakanlar, "Birlikte Güçlüyüz" etiketiyle NSosyal'deki hesaplarından paylaşımda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar paylaşımında, "Türkiye olarak biz, her türlü farklılığa rağmen ortak hedeflerimizle büyüyen, bizi engellemeye çalışanlara karşı topyekun hareket eden büyük bir aileyiz. Renkler, mezhepler, kültürler veya şehirler farklı olsa da konu Türkiye olduğunda aynı ideal etrafında kenetlenmeyi çok iyi biliyoruz. Yıllardır olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde süren bu yürüyüşte tek yürek olmaya, birlik içerisinde büyük ve güçlü Türkiye yolunda yürümeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerine giden yolda biz Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Türkiye'yiz!" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, paylaşımında, "Farklılıklarımızla zenginleşiyor, ortak hedeflerimizle büyüyoruz. Söz konusu Türkiye olduğunda aynı ideal etrafında kenetlenmeyi biliriz. Çünkü biliyoruz ki, birlik varsa güç vardır, dayanışma varsa başarı vardır. Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Türkiye'yiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da kardeşliğin, bu topraklardaki en büyük hazineleri olduğuna dikkati çekerek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, aynı sevda uğruna yürümeye devam ediyoruz. Unutmayalım ki biz Birlikte Güçlüyüz." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Türkiye'nin tarih boyunca en büyük başarılarını birlik ve beraberlik içinde hareket ederek elde ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlerken en büyük gücümüz, milletimizin sarsılmaz dayanışması, ortak hedeflere olan inancı ve aynı istikamette yürüme kararlılığıdır. 81 ilimiz, 86 milyon vatandaşımız, üreticimiz, çiftçimiz, işçimiz, esnafımız, girişimcimiz ve gençlerimizle hep birlikte güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, gönüller bir olursa engeller aşılır, hedefler büyür ve Türkiye kazanır. Birliğimizden aldığımız güçle, Yüce Allah'ın izniyle, üretmeye, büyümeye, ihracatımızı artırmaya ve ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaya devam edeceğiz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da "Birlikte üretince yollar kısalıyor, mesafeler yakınlaşıyor, hayaller gerçeğe dönüşüyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı eserlerle, hizmetlerle ve güçlü bir dayanışma ruhuyla inşa etmeyi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.