Üye Girişi
Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar - Son Dakika

Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar

26.10.2021 17:45

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespitini zorunlu hale getirdi. Bu duruma döviz büroları tepki gösterdi. Düzenlemeye karşı döviz büroları 4 Kasım'da protesto amacıyla kepenk indirecek.

Döviz büroları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın döviz bürolarına ilişkin kimlik tespitini zorunlu hale getiren düzenlemesini protesto etmek amacıyla 4 Kasım Perşembe günü saat 11.45'te ülke genelinde geçici süreliğine kepenk indirecek.

"DÜZENLEME TEKRAR ELE ALINMALI"

Döviz bürolarının Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesiyle ilgili konuşan Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Ulaş Çabuk, "Düzenlemenin tekrar ele alınmasını talep ediyoruz. Bu yönde itirazlarımız olacak. Yürütmeyi durdurma kararı aldırmaya çalışacağız. Sektör birlik içerisinde yürütmeyi durdurmak için Danıştay'da dava açmayı düşünüyor. Sektör olarak tamamen göz ardı edildik. Bu düzenleme için bizim görüşlerimiz alınabilirdi. Bu düzenleme Türkiye'deki yetkili müesseselerin sonunu getirecek bir düzenleme. Yürütme durdurulmazsa ben 2022 sonunda şirketimi kapatmak zorunda kalacağım." dedi.

KİMLİK TESPİTİ ZORUNLU HALE GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapmıştı.

Tebliğle, A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarıldı. Müesseselerden sermaye şartını 31 Aralık 2022'ye kadar yerine getirmeleri istendi.

Söz konusu düzenlemeyle döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirildi.

Öte yandan B grubu yetkili müesseselerin faaliyet alanında da düzenlemeler yapıldı.

Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Protesto, Kasım, Döviz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi 18:06 Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi 17:54 Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi Yerli İHA UÇBEY'in ilk kez kullanıldığı operasyonla terörist etkisiz hale getirildi 17:47 Yerli İHA UÇBEY'in ilk kez kullanıldığı operasyonla terörist etkisiz hale getirildi
TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u kötü tezahüratlardan dolayı PFDK'ya sevk etti 17:41 TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u kötü tezahüratlardan dolayı PFDK'ya sevk etti Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti 17:20 Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti Son dakika: Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi 17:17 Son dakika: Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi
Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere 15:55 Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu 15:23 Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu

Son Dakika Haberleri
18:08 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı
18:05 Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
18:04 Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı
17:54 Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi
17:45 Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar
17:44 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:41 TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor'u kötü tezahüratlardan dolayı PFDK'ya sevk etti
17:18 Kapalı konservenin içinden göz çıktı, görenler neye uğradığını şaşırdı
17:17 Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
17:16 Son dakika: Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı Yolun karşısına geçmeye çalışan kadının yaşamını yitirdiği kaza kameraya yansıdı         
18:09
Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı Aşılama haritasında kırmızı renkte kalan tek il Şanlıurfa! Vali isyan etti: Yapacak bir şey kalmadı         
18:05
Yemek yemediği için babasının öldürdüğü bebeğin acılı annesine ikinci şok! Diğer çocukları esirgeme kurumuna verilmiş Yemek yemediği için babasının öldürdüğü bebeğin acılı annesine ikinci şok! Diğer çocukları esirgeme kurumuna verilmiş         
17:48
Antartika Buz Tabakası'nın erimesi sebebiyle Hollanda'da deniz seviyesinde 2 metrelik artış görülebilir Antartika Buz Tabakası'nın erimesi sebebiyle Hollanda'da deniz seviyesinde 2 metrelik artış görülebilir         
17:43
150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor 150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor         
17:27
Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı         
17:19
Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki geldi         
16:03
Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme         
15:51
Sosyal medyada Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor?         
15:14
Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü         
14:40
"Doğa manzaralı" diyerek bodrum katında yer alan, 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi         
14:35
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 18:13:59. #1.13#
SON DAKİKA: Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement