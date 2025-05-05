Bakanlık 198 Bin Firmaya Ceza Kesti

TİCARET Bakanlığı tarafından yılın ilk 4 ayında toplam 198 bin firma ile 11 bin 697 bin ürün denetlenerek, 1 milyar TL'yi aşkın idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak, bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerimizin arz ve talep dengesinde olumsuz etki yaratması muhtelif her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimlerimiz tarafından hassasiyetle denetimlerimiz hız kesmeden devam etmekte olup, 2025 yılı 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimler neticesinde toplamda 198 bin 357 firma ile birlikte 11 milyon 697 bin 546 ürün denetlenerek, 1.025.599.375 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

OTOMOTİV, STOKÇULUK, EMLAK, KUYUM DENETİMLERİ

Açıklamaya göre; İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında 41 bin 277 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Aykırı fiillerde bulunan 1107 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 395 milyon 528 bin 544,81 TL idari para cezası uygulandı. Haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri kapsamında 231 milyon 356 bin 250 TL, fahiş fiyat kapsamında 126 milyon 729 bin 250 TL, kuyum sektörü denetimlerinde 16 milyon 500 bin TL, emlak sektöründe 4 milyon 244 bin 688 TL, otomotiv sektöründe ise 4 milyon 673 bin 912 TL idari para cezası uygulandı.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI KAPSAMINDA 233 MİLYON LİRA CEZA

Reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı. Tüketicinin taraf olduğu sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği kapsamında 10 bin 624 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Aykırı eylemlerde bulunan 842 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 233 milyon 971 bin 85 TL idari para cezası uygulandı. Ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 104 milyon 169 bin 603 TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 114 milyon 785 bin 351 TL, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere ise 15 milyon 16 bin 897 TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 81 ilde ise 146 bin 456 firma denetlendi, bunlardan 33 bin 169 firmaya 396 milyon 98 bin 978 TL idari para cezası uygulandı. Ticaret İl Müdürlükleri aracılığı ile İstanbul'da aykırılık tespit edilen 94 bin 425 ürün için, 301 milyon 882 bin TL idari para cezası uygulandı. İstanbul'da 3 milyon 712 bin, Antalya'da 1 milyon 780 bin 981, Ankara'da ise 1 milyon 467 bin 528 ürün denetlendi.

Rekabet Kurumu ise yılın ilk 4 ayında 58 firmaya 4,4 milyar TL idari para cezası uyguladı.