Bakanlık'tan 'en savunmasız mülteciler' için 5 yıldızlı otelde 1 buçuk milyon liralık toplantı - Son Dakika
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Bakanlık'tan 'en savunmasız mülteciler' için 5 yıldızlı otelde 1 buçuk milyon liralık toplantı

18.05.2022 14:04

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "En Savunmasız Mültecilerin Yaşam Standartlarının Temel İhtiyaç Desteği ile İyileştirilmesi Projesi" için 5 yıldızlı otelde toplantı düzenleyecek. 4 günün toplam maliyeti 1 milyon 499 bin lira.

Ankara Kızılcahamam'da 5 yıldızlı termal otelde düzenlenecek programa 440'ı katılımcı, 60'ı eğitmen ve bakanlık personeli olmak üzere toplam 500 kişi katılacak. Katılımcılar, 2'şer kişilik; eğitmen ve bakanlık personeli ise tek kişilik odalarda kalacak.

1,5 MİLYON TL'YE İHALE EDİLDİ

Bakanlık, toplantıyı organize edecek firmayı belirlemek için ihaleye çıktı. Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda yayımlanan ihaleyi, 1 milyon 499 bin lira bedelle Aymir Turizm Organizasyon ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi aldı. İhalenin şartnamelerine göre program, Ankara Kızılcahamam'da beş yıldızlı bir termal otelde düzenlenecek. Otelin güvenli turizm sertifikası olacak.

ORGANİZASYON 4 GÜN SÜRECEK

Programa katılacak olanlar, 27 Mayıs Cuma günü saat 12.00'de otele giriş yapacak ve 31 Mayıs Salı günü kahvaltıdan sonra otelden ayrılacak. Program, katılımcılar için alkol dışında 'her şey dahil' sisteminde olacak. Alkol içmek isteyenler kendileri bunun ücretini ödeyecek. Ayrıca otelin ekstrasına giren kuru temizleme, telefon, faks, oda servisi, doktor, masaj, güzellik salonu, kuaför, bowling, bilardo, oyun salonu, nargile, butik gibi hizmetlerin ekstraya girdiğini katılımcılara ihaleyi kazanan Aymir Turizm bildirecek.

Otelde konaklayanlar için her şey dahil sisteminde şunlar yer alacak:

"Sabah, öğle, akşam açık büfe yemek. Hilton kahvaltı, yumurta, peynir, zeytin, reçel, ekmek, şarküteri (salam, sosis vs.), tahin, pekmez, süt, yoğurt çeşitleri ile börek, menemen, patates kızartması gibi sıcak kahvaltılıklar, çay, kahve, meyve suyu, öğle ve akşam yemeği için sıcak- soğuk kanepeler, zengin salata menüsü, balık, beyaz ve kırmızı etli yemek seçenekleri, tatlı çeşitleri, zengin meyve büfesi günlük ve taze olarak sunulacaktır. Otel odasında bulunan mini bar günlük olarak doldurularak (kişi başına iki adet bir litre su, birer adet meyve suyu, çay, kahve ve maden suyu) tüm katılımcıların hizmetine ücretsiz olarak sunulacak. Katılımcılar otelin termal hizmetleri dahil tüm ücretsiz hizmetlerden yararlanacak."

YEMEK EKSİK OLMAYACAK

Otelde düzenlenen toplantılar için protokol düzeni oluşturulacak ve protokol için masa, çiçek, su gibi ihtiyaçlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacak. Toplantının yapılacağı salonda tek tip kıyafetli, isminin üzerinde yazılı olduğu yaka kartı bulunan üç teknisyen, beş hostes veya host hazır bulunacak. Toplantı süresince içecek, tatlı- tuzlu kuru pasta, kanepe çeşitleri, mekik türü atıştırmalıklar sağlanacak.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi Bakanlık'tan 'en savunmasız mülteciler' için 5 yıldızlı otelde 1 buçuk milyon liralık toplantı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakanlık'tan 'en savunmasız mülteciler' için 5 yıldızlı otelde 1 buçuk milyon liralık toplantı - Son Dakika
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