Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder'in bazı ürünleri için toplatma kararı aldı - Son Dakika
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Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder'in bazı ürünleri için toplatma kararı aldı

21.04.2022 16:35
Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder'in bazı ürünleri için toplatma kararı aldı

Gelen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Kinder markalı bazı ürünleri toplatma kararı aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Kinder markalı bazı ürünleri toplatma kararı aldı.

Genel Müdürlüğün, Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, Belçika'da üretilen Kinder markalı bazı ürünlerde tespit edilen salmonella bakterisine ilişkin sürecin ilk günden itibaren titizlikle takip edildiği belirtildi.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan denetimler sonucu alınan numunelerin analizlerinde salmonella tespitinin yapılmadığı kaydedilen paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Avrupa Birliği (AB) vakaya ilişkin güncel tespitleri bütün ülkelerle paylaşmaya devam etmektedir. Ülkemize Kinder markalı ürünlerle ilgili bildirim yapılmıştır. Bu kapsamda bahse konu ürünler (Kinder Schoco Bons) için Bakanlığımızca toplatma kararı alınmıştır. Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik resmi kontrollerimiz devam etmektedir."

Açıklamada, bildirim yapılan ve toplatma kararı verilen ürünlerin, "Kinder Schoco Bons"un, tavsiye edilen son tüketim tarihi 8 Temmuz 2022 olan "L329R03" nolu, yine aynı ürünün son tüketim tarihi 15 Temmuz 2022 olan "L336R03" nolu partileri olduğu ifade edildi.

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Tarım Bakanlığı, Kinder markalı ürünleri toplatma kararı aldı Tarım Bakanlığı, Kinder markalı ürünleri toplatma kararı aldı Salmonella: Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder ürünlerine 'analiz' zorunluluğu getirdi Salmonella: Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder ürünlerine 'analiz' zorunluluğu getirdi

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder'in bazı ürünleri için toplatma kararı aldı - Son Dakika


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