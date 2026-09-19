Baker Hughes verileriyle ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Eylül'de 452'ye ulaştı - Son Dakika
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Baker Hughes verileriyle ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Eylül'de 452'ye ulaştı

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Baker Hughes'un haftalık verilerine göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Eylül'de 2 artışla 452'ye çıktı. Ülkedeki kule sayısı son 1 yılda 34 artarken Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 103,87 dolardan kapandı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Eylül'de önceki haftaya göre 2 artarak 452'ye yükseldi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda 34 arttı.

Brent petrolün varil fiyatı cuma 103,87 dolardan işlem gününü tamamlarken, Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı günü 99,53 dolar seviyesinde kapattı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriBaker HughesEkonomiEnerjiFinansEylülSon Dakika

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SON DAKİKA: Baker Hughes verileriyle ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Eylül'de 452'ye ulaştı - Son Dakika
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