Baker Hughes verileriyle ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Eylül'de 452'ye ulaştı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Eylül'de önceki haftaya göre 2 artarak 452'ye yükseldi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda 34 arttı.

Brent petrolün varil fiyatı cuma 103,87 dolardan işlem gününü tamamlarken, Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı günü 99,53 dolar seviyesinde kapattı.