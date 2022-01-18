Bakkallar ve tekel bayilerden dondurma satmama kararı

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Yılbaşında gelen yeni kademeli tarife uygulamasıyla elektriğe yüzde 50, 150 kilovatsaatin üzerindeki kullanımlarda ise yüzde 125 zam gelmişti. Bunun üzerine bakkallar ve tekel bayileri, dondurma satmama kararı alarak işletmelerindeki buzdolaplarını ilgili firmalara geri iade etmeye başladı.

"KARŞILAYAMAZ DURUMA GELDİK"

ANKA'ya konuşan Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Bizlerin dükkanlarında birçok soğutucu dolap bulunuyor. Bizler bunları karşılayamaz duruma geldik. Zaten yüksek oranda elektrik faturası geliyordu, bu katlanarak gelecek. Bugün en kötü bir bakkala, tekel bayisine gelecek elektrik faturasının 5-6 bin liranın üzerinde olacağını görüyoruz. Şu an gelmeye başladı. Geçen ay 2 bin, 2 bin 500 lira gelen elektrik faturaları 4 bin 700, 5 bin lira şeklinde geldi. Bizlerin bunları kaldıracak gücü yok" ifadelerini kullandı.

"DONDURMA SATMAMA KARARI ALDIK"

Maliyetleri kaldıracak güçlerinin kalmadığını söyleyen Aybaş, "Bizlere eskiden bu firmalar ürün ve hibe desteğiyle yardımcı oluyorlardı. Ama şimdi maalesef bunları kaldırdılar. Yüzde 10-12 iskonto ile bu ürünleri vermek istiyorlar. Bir de yükselen zamlardan dolayı bu ürünlerin satılacak hali kalmadı. Biz de bu durumda Türkiye genelinde bakkallar ve bayiler olmak üzere dondurma satmama kararı aldık. Bu tüketiciyi cezalandırmak için değil, tepkidir. Gerçekten de bu maliyetleri kaldıracak gücümüz yok. Şu an 5-6 bin lira geliyorsa, yazın bunu düşünemiyoruz. Yazın daha da yüksek oranda gelecektir. Bizler bir nevi elektriğe çalışacağız. Zamların geri çekilmesini istiyoruz." dedi.