Baklavacıların bayram mesaisi başladı - Son Dakika
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Baklavacıların bayram mesaisi başladı

04.07.2022 10:13

Baklavacıların bayram mesaisi başladı Baklavanın başkenti Gaziantep'te baklava ustaları Kurban Bayram öncesi Türkiye'nin dört bir yanından gelen baklava siparişlerini yetiştirebilmek için yoğun şekilde çalışıyor.

Baklavacıların bayram mesaisi başladı

GAZİANTEP - Baklavanın başkenti Gaziantep'te baklava ustaları Kurban Bayram öncesi Türkiye'nin dört bir yanından gelen baklava siparişlerini yetiştirebilmek için yoğun şekilde çalışıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala baklava ustalarının yoğun mesaisi başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen baklava siparişlerini yetiştirmek için kolları sıvayan Gaziantepli baklava ustaları, siparişleri yetiştirebilmek için hummalı bir şekilde çalışıyor.

Kurban Bayramı öncesi Türkiye ve yurt dışından gelen siparişleri yetiştirmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Hamido Baklava Ortağı ve İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, ucuz baklavalara karşı da vatandaşları uyardı. Bozkurt, kaliteli baklavanın şu an en az 180 - 200 TL bandında bir fiyatla satılması gerektiğini ifade etti. Baklavada kullanılan malzemelerin kaliteli olması gerektiğini vurgulayan Bozkurt, kaliteli hammadde ve zanaatkar ustanın baklavaya gerçek tadı verdiğini ifade etti.

"Bayram yoğunluğumuz başladı"

Bayrama sayılı günler kala siparişlerinin arttığını dile getiren Bozkurt, "Bayrama sayılı günler kala yurtiçi ve yurtdışından siparişler alıyoruz. En yoğun talebimiz Gaziantep'ten geliyor. Bunun dışında Türkiye'nin birçok şehrinden ve yurtdışından sipariş alıyoruz. Normal döneme göre siparişlerimiz çok arttı. Firma olarak bayramda 7-10 ton arası baklava satmayı hedefliyoruz" dedi.

"Kaliteli malzeme ve kaliteli işçilik olmazsa olmaz"

Gaziantep baklavasının lezzet sırrı hakkında açıklamalarda bulunan Bozkurt, "Baklavada altın oran dengesi vardır. Yufka aşamasından döşemeye, dilimlemeden kullanılan hammadde ve işçiliğe kadar müthiş bir zincir vardır. Hepsi de olmazsa olmazdır. Kaliteli hammadde olup kalitesiz usta olursa o baklava kaliteli olmaz. Hem ustanın zanaatkar hem de kullanılan hammaddenin kaliteli olması gerekiyor. Gaziantep baklavasına lezzet veren öncelikle Gaziantep'imizin boz iç fıstığı ve birinci sınıf koyun sade yağıdır. Bunun dışında kullandığımız doğal pancar şekeridir. Bu üçü olmazsa olmazdır" şeklinde konuştu.

"Kaliteli baklava ucuz olmaz"

Baklava tutkunlarına uyarılarda bulunan Bozkurt, "Hiç kimse kaliteli bir ürünü daha ucuza mal edemez. Kaliteli baklava ucuz olmaz. Bu bayramda da geleneksel damak tadımız olan Gaziantep baklavası sofralarda yerini alarak ağızları tatlandırmaya devam edecek. Buradan değerli müşterilerimize önerilerimiz var. Piyasada merdiven altı üretim yapan birçok yer var. Maliyetin de altında fiyatlarla satılan baklavalara özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Kaliteli baklavanın şu an en az 180 - 200 TL bandında bir fiyatla satılması gerektiğini değerlendiriyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Türkiye, Kurban, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Baklavacıların bayram mesaisi başladı - Son Dakika

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