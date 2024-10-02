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Ekonomi

Bal Fiyatları ve Güvenli Ürün Uyarısı

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Arıcı maliyetinin 128 TL olduğu, ucuz bal alınmaması gerektiği belirtildi. Sahte ballara dikkat!

02.10.2024 15:25
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1 kilo balın arıcıya maliyeti 128 TL: 250 liradan ucuz olan ürünler bal diye satın alınmamalı

ORDU - Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, 2024 yılında bir kilogram çiçek balının arıcıya maliyetinin 128 TL olduğuna dikkat çekerek, insanların 250 liradan ucuz olan ürünleri bal diye satın almamaları gerektiğini söyledi.

Ordu'da 3 bin 500 kayıtlı arıcı ve yaklaşık 10 bin aile arıcılık sektöründen geçimini sağlıyor. Ordulu arıcılar tarafından 50 ili aşkın ilde üretimi yapılan ballar Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor. Yılda 20 bin ton ile Türkiye'de en fazla bal üretiminin yapıldığı Ordu'da, bir kilogram çiçek balının 128 TL maliyeti olduğu, ucuz fiyatlı ürünlerin bal diye satın alınmaması gerektiği belirtildi.

"İnsanlarımızı zehirlemeye devam ediyor, hepsinin imha edilmesi gerekiyor"

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, bal adı altında laboratuvarlarda üretilen ürünlerin imha edilmesi gerektiğini söyledi. Çiftçi, "Bugün market raflarında 70-80 liraya satılan ballar var. Emeğimizin çalındığını söylemiştik, geçen günlerde bakanlığımız, yetkili kurumların katılımı ile Ankara'da bir operasyon düzenledi. Şu anda o ürünlerin incelenmesi devam ediyor, inşallah imhası gerçekleşir. Fabrikanın sahibi reçel yaptıklarını söyleseler bile orada 92 tane firmanın etiketi yakalandı. Market raflarında bu etiketli ürünlerin satışı devam ediyor. Baskından önce bu ballar 130 liradan satılıyordu, şu anda 60 liraya kadar düşürüldü. Maalesef insanlarımız zehirlenmeye devam ediyor. Arıcılarımız ballarını satmak için yaylalarda bekliyor. Sahtekarların balları market raflarında ancak gerçek arıcılarımız balları ellerinde duruyor. Bu baskın dolayısıyla emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"250 liranın altında hiçbir balı satın almasınlar"

Laboratuvar ortamında enzimler kullanılarak elde edilen ürünlerin bal olmadığını, insanları zehirleyen bir madde olduğunu ve arıcıların emeğini de olumsuz etkilediğini aktaran Çiftçi, "İnsanlarımızın bilindik yerlerden, birliklerden ve market raflarında ise bilindik firmalardan bal almaları gerekiyor. Bakıldığında bir kilogram balın 128 lira olduğu bir ortamda, bir kilogram balı 250 TL'nin altında hiçbir yerden almasınlar. Market raflarında 70-80 liraya satılan ürünlerin bal olmadığını her zaman olduğu gibi yeniden söylüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bal Fiyatları ve Güvenli Ürün Uyarısı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Sağlık, Tarım, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bal Fiyatları ve Güvenli Ürün Uyarısı - Son Dakika

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