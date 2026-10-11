Balıkçılar 2005\'ten bu yana en yoğun palamut avında Trabzon\'da ağ tamirine başladı

Karadeniz'de palamut avında yoğun bir sezon yaşanırken, balıkçılar denizde karşılaştıkları zorluklarla da mücadele ediyor. 2005 yılından bu yana en yoğun palamut avını yaşadıklarını belirten balıkçılar, ağlarının Trabzon açıklarında sudaki akıntı ve yoğun av nedeniyle zarar gördüğünü belirttiler.

Tirebolu, Görele, Trabzon ve Hopa açıklarında avlandıklarını belirten tekne çalışanları ağların yırtılması üzerine Trabzon'daki Faroz limanına demirleyerek ağların tamir çalışmalarına başladı. Denizin yüzeyinin sakin görünmesine rağmen suyun altında güçlü akıntılar bulunduğunu belirten tekne personellerinden Onur Çınar "Sular üstten normal ve sakin görünse de alttan adeta dere gibi akıyor. Bu durum da ağları patlatıp yırtabiliyor" dedi.

Dalgaların ağlara fazla etkisinin olmadığını, rüzgarın ise daha etkili olduğunu dile getiren Çınar, hazırlıklarını tamamladıktan sonra "Vira bismillah" diyerek denize çıkacaklarını kaydetti.

Balıkçılığın riskli bir meslek olduğunu ifade eden Çınar, "2005 yılından bu yana en yoğun palamut avını yaşıyoruz. Genellikle Tirebolu, Görele, Trabzon ve Hopa açıklarında avlanıyoruz. Sulardan kaynaklı olarak ağımız yırtıldı. Şu anda tamirini yapıyoruz. Trabzon açıklarında, suların içten akması nedeniyle ağlarımız zarar gördü. Sular üstten normal ve sakin görünse de alttan adeta dere gibi akıyor. Bu durum da ağları patlatıp yırtabiliyor. Dalgaların fazla bir etkisi olmuyor, ancak rüzgar daha çok etkili oluyor. Şu anda hazırlığımızı yapıp yeniden denize açılacağız. İşimiz bittikten sonra "Vira bismillah" deyip çıkacağız. Balıkçılıkta tamir için gündüzü beklemiyoruz çünkü herkes rızkının peşinde. Buradaki işimiz yaklaşık bir saat sürecek. Bu tür durumlar sık sık yaşanmıyor, ancak zaman zaman sulardan kaynaklı olarak ağlarımız zarar görebiliyor. Elbette zararımız oluyor. Zarar olmadan bu iş yürümüyor. Zaten balıkçılık riskli bir meslek ve herkes için risk taşıyor. Palamut avı bu şekilde devam ederse sezonun iyi geçeceğini düşünüyoruz" dedi.