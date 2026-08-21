Balıkçılar Yeni Sezona Hazır

Genel av yasağının sona ermesine sayılı günler kala, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de yaklaşık 1500 gırgır ve trol teknesi yeni sezonda "Vira bismillah" diyerek denize açılmak için hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye'nin dört denizindeki balıkçılar, av yasağı döneminde teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onararak yeni sezona hazırlanıyor.

Gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapan balıkçılar için 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı, Karadeniz, Marmara ve Ege'de 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 15 Eylül'de sona erecek.

Limanlarda yaklaşık 4,5 aydır teknelerinin motor, güverte, boya ve tamirat işlerini yapan balıkçılar, yıpranan ağlardaki son eksikleri gideriyor.

Balıkçılar, Karadeniz'de hamsi ve palamut, Marmara'da hamsi, istavrit ve lüfer, Ege'de sardalya ve hamsi, Akdeniz'de ise sardalya, barbun ve karides açısından bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor.

Av sezonunda yaklaşık 1500 tekne denize açılacak

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Aksoy, AA muhabirine, av sezonunda yaklaşık 1500 balıkçı teknesinin denize açılmasını beklediklerini söyledi.

Küçük teknelerle 2-3 kişilik gruplar halinde avlananların da bu sektörden gelir elde ettiğini belirten Aksoy, deniz ürünleri sektörünün doğrudan ve dolaylı olarak milyonlarca kişiye ekonomik katkı sağladığını ifade etti.

Karadeniz'de geçen yıl hamsi konusunda verimli bir sezon geçtiğini, ramazan ayında hamsi bolluğu yaşandığını anlatan Aksoy, "Karadeniz'de bu sene bereketli bir palamut sezonu gözüküyor. Bir önceki sene olduğu gibi hareketli bir sezon bekleniyor. Şu anda oradan aldığımız haberlerde palamut tutuyorlar." dedi.

Aksoy, geçen sezonun başlarında Ege'de iyi balık yakalandığını fakat ilerleyen süreçte hava şartları nedeniyle durumun kötüleştiğini hatırlattı.

Bu sezondan umutlu olduklarını, av sezonunun başlamasına sayılı günler kaldığını ve hazırlıkların sonuna geldiğini dile getiren Aksoy, şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle 1 Eylül'de buradan 'Vira bismillah' diyerek denize çıkacağız. Balıkçıda her zaman heyecan vardır. Balıkçıda şu anda öyle bir heyecan var ki, 'bugün sezon açıldı' desem bugün balığa çıkarlar. Öyle bir heyecanları var. Zaten o heyecan, bize denizde balık tutturuyor. O heyecan olmazsa biz denizlerden balık tutamayız. Bu sene heyecanımız ve beklentilerimiz çok. İnşallah iyi olacak. Bu yıl Karadeniz'de en fazla palamudu bekliyoruz. Ege'de sardalya, hamsi bekliyoruz. Akdeniz'deki zaten onlar da sardalya, kolyoz tutuyorlar. Orada o kadar çok verimli balıkçılık olmuyor. Akdeniz'de balık göç yolları değişti. Ama bu yıl Ege'de çok balık olacağını, sardalya olacağını ümit ediyoruz."

Aksoy, balığın kendilerinden çıkış fiyatıyla pazarda tüketiciye ulaştığı fiyat arasında büyük fark bulunduğunu, bunun önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Egeli balıkçılar sardalyanın peşinde olacak

İzmir Balık Avcıları ve Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yusuf Uzun ise Ege'deki balıkçıların denize açılmak için hazırlıklarının son aşamasında olduğunu belirtti.

Gemilerin çoğunun denize indiğini ve 1 Eylül'ü beklediğini söyleyen Uzun, şunları kaydetti:

"Herkeste bir tatlı telaş var. 4,5 ay boyunca yaptığımız masrafların karşılığını almak için eylül ve ekim ayları çok önemli bizim için. O aylar daha bereketli oluyor. Hava şartları zorlaştığı için ilerleyen aylar verimli olmuyor. Bu yılki işaretler geçen yıla göre sardalya daha iyi. Önceki yıllarda Ege'de hava iklimi, suların sıcaklığından herhalde yoktu. Sardalya biraz Marmara'ya doğru çıkmıştı."

İzmir'deki Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda hazırlıklarını sürdüren balıkçı Fatih Kopuz ise 1 Eylül'e hazır olduklarını dile getirdi.

Ege'de geçen yıl iyi bir sezon geçirdiklerini anlatan Kopuz, "Bu sene de ümitliyiz. İnşallah bu sene de halkımıza bol balık yedirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu yıl biraz daha sardalyayı bol bekliyoruz. Denize 'ya nasip' diyerek çıkacağız." ifadelerini kullandı.