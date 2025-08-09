Balıkçılar Yeni Sezona Hazırlanıyor

Balık av sezonunun açılmasına kısa bir süre kala, Karadenizli balıkçılar hummalı bir hazırlık içine girdi. Samsun'da balıkçılar, yeni sezona hazır girebilmek için teknelerinin bakımını yapıyor, yıpranan ve yırtılan ağlarını onarıyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül'de sona erecek. Av yasağı süresince teknelerini limana çeken balıkçılar, sezona sayılı günler kala son hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Teknelerin motor bakımları yapılırken, ağlar tek tek elden geçiriliyor. Balıkçılar, bu yıl hamsi açısından bereketli bir sezon beklediklerini dile getiriyor.

Bu sene umudum hamsi

Balıkçı Mustafa Malkoç, "Şu anda balık sezonuna hazırlanıyoruz. Ağların tamirini yapıyoruz. Teknelerin makinelerinin bakımını yapıyoruz. Boya işleri var. Bütün yapılacak işler elden geçiliyor. Sezonda bir aksilik olmasın diye bütün ağ malzemelerimiz elden geçmiş oluyor. Bu sene hamsi bekliyoruz. Palamut olmayacak gibi duruyor. Bu sene umudumuz hamsi" dedi.

Balıkçı Fatih Malkoç, "Teknenin boya bakım gibi tadilat işlemlerini yaptık. Şu anda yeni sezon için yeni ağ bakımlarımızı yapıyoruz. Yaklaşık 20 gün kaldı. Biz de son hazırlıklarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Hamsi, mezgit barbun gibi balıklardan umutluyuz. Sezon başlayınca göreceğiz" diye konuştu.

Balıkçı Ergin Malkoç ise "Hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Ağlarımızı yenilemeye çalışıyoruz. Bunlar temel ihtiyaçlar. Vira Bismillah demeye hazır olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN