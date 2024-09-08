Balıkçılardan Palamut İçin Tuzlama Tavsiyesi - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkçılardan Palamut İçin Tuzlama Tavsiyesi

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Denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar tarafından bol miktarda avlanan palamut için balıkçılar tuzlama yapılmasını öneriyor. Palamutun hızlı bir balık olduğunu belirten balıkçılar, erken tuzlama yapmanın önemini vurguluyor.

08.09.2024 10:28
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Balıkçılardan palamut için "tuzlama" önerisi

TRABZON - Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından balıkçıların "Vira Bismillah" diyerek denize açılmasıyla balık tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor.

Sezonun henüz başında olunmasına rağmen son yıllarda ilk kez bu kadar bol miktarda tezgahlarda yerini alan palamut için balıkçılar tuzlama önerisinde bulunurken, bu balığın her an kaybolma ihtimali olduğunu belirttiler.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, palamudun tuzlama zamanı olduğunu ifade ederek "Bu sene palamudun bol olacağı görüntüsü var. Vatandaş ne kadar erken tuzlarsa o kadar iyi. Çünkü palamut bir anda kaybolabilir bir anda çoğalabilir ne olacağı belli olmaz. Palamut balığı hızlı bir balık. İki gün bol gözükür üçüncü gün çok az olur. Palamudun bol olması ister istemez diğer balık çeşitlerinin fiyatını aşağıya çekti diyebiliriz. Mezgit 100 TL'ye kadar istavrit ise 50 TL'ye kadar geriledi. Geçtiğimiz günlerde bu balık çeşitlerinin fiyatı 250 TL'ye kadar seyredebiliyordu. Sezonun en uygun fiyatları diyebiliriz" dedi.

Balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu ise "Bu sene palamut bol inşallah böyle devam edecek. Palamudun bol olduğu yerde hamsi az olur bugün olur yarın olmayabilir" diye konuştu.

Balıkçılardan Palamut İçin Tuzlama Tavsiyesi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Balıkçılardan Palamut İçin Tuzlama Tavsiyesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkçılardan Palamut İçin Tuzlama Tavsiyesi - Son Dakika
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