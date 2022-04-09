Balıkçıların mayın korkusu sürüyor - Son Dakika
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Balıkçıların mayın korkusu sürüyor

09.04.2022 19:13

Balıkçıların mayın korkusu sürüyor Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan: "Mayın yüzüne geceleri avlanmayı kendi aramızda yasakladık" İstanbul Boğazı'ndan sonra Gebze tarafından ortaya çıkan mayın Karadenizli balıkçıları tedirgin ediyor.

Balıkçıların mayın korku su sürüyor

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan:

"Mayın yüzüne geceleri avlanmayı kendi aramızda yasakladık"

ZONGULDAK - İstanbul Boğazı'ndan sonra Gebze tarafından ortaya çıkan mayın Karadenizli balıkçıları tedirgin ediyor. Geceleri de denize açılan balıkçılar mayın yüzüne gece denize açılmamaya karar verdi.

Mayın yüzüne geceleri ağ atmayı ve ağ çekmeyi kendi aralarında yasakladıklarını ifade eden Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, "Kefken açıklarında bir mayın bulundu. Burada sahil güvenlik sürekli arama yapıyor. Uçaklarla tarama yapıyorlar. Herhangi bir durum olduğunda Sahil Güvenlik bizi uyarıyor. Genelde akşamları çıkmamamızı tavsiye ediyorlar. Çok dikkat etmemizi istiyorlar. Bizde gerekli uyarıları anonslarla arkadaşlarımıza yapıyoruz. Akşamları mümkünce ağ atmamaya ve ağ kaldırmamaya bakıyoruz. Akşamları yasak avlanma. Zaten sezon kapanıyor. Kıyı balıkçılığı olacak, açıklarda balıkçılık olmayacak. Bu konuda önlemlerimizi aldığımız için rahatız. Denizde mal ve can güvenliği deniyor. Biz her türlü tedbirimizi aldık" dedi.

"Balıkçılar açısından iyi bir sezon geçmedi"

15 Nisan'da balık avı sezonun sona ereceğini ifade eden Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, "Kıyı balıkçılığı açısından hiç iyi bir sezon geçirilmedi. Endüstriyel balıkçılık açısından çok güzel bir sezon oldu. Endüstriyel balıkçılık yapan tekneler bugün orduya dündüler. 15 Nisan'da sezon kapanıyor. Ramazan'dan önce İstavrit'in kasası 300 liradan bile satıldı. 300 lira olan istavritin kasası 125 TL'ye kadar düştü ama yiyen yok. Balık şu an ucuz. 15-25 lira arası satılıyor. 15 Nisan'dan sonra da kıyı balıkçılığı başlayacak. Ramazan olduğu için vatandaşlarımız ucuz balık yiyecekler" şeklinde konuştu.

Balıkçıların mayın korkusu sürüyor
Balıkçıların mayın korkusu sürüyor
Balıkçıların mayın korkusu sürüyor

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İstanbul Boğazı, Kayhan, Mayın, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkçıların mayın korkusu sürüyor - Son Dakika


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