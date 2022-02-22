Balıkçılıkta israfın azaltılması için atölye çalışması

İzmir'de, balıkçılık sektöründe israfın engellenmesi amacıyla balık satıcıları ve restoran işletmecilerine yönelik atölye çalışması yapıldı.

Konak İlçe Tarım Müdürlüğünce düzenlen etkinlikte, satıcılar ve restoran işletmecileri, balık ayıklama ve balık yemekleri hazırlama konusunda yeteneklerini gösterdi.

Katılımcılara sürdürülebilir balıkçılık, gıda güvenliği, balık muhafaza koşulları gibi konularda da eğitim verildi.

Etkinliğe katılan Tarım İl Müdürü Mustafa Özen, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 2022 yılının "Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı" ilan edildiğine dikkat çekerek bu kapsamda sürdürülebilir balıkçılık, israfsız mutfak konusunda eğitimlere hız verdiklerini bildirdi.

Mart ayında iki atölye çalışmasının daha olacağını, üç eğitimde düzenlenecek yarışmaların birincilerinin final etabında bir araya geleceğini aktaran Özen, su ürünlerinde sürdürülebilirlik ve israfın önlenmesi bilincinin yaygınlaşmasını umut ettiklerini ifade etti.