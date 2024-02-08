Balıkesir Büyükşehir Belediyesi EMITT Fuarı\'nda İlgi Gördü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standı; dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren EMITT Fuarı'na her yıl olduğu gibi bu yılda damgasını vurdu. Başkan Yücel Yılmaz'ın da katıldığı fuarda Balıkesir standı, büyük ilgi gördü.
Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) her yıl olduğu gibi bu yılda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standı damgasını vurdu. 95 ülkeden 595 katılımcının bulunduğu EMITT Fuarı'nda yaklaşık 40 bin ziyaretçiye, Balıkesir'i tüm değerleriyle en güzel şekilde ilçe belediyeleri ve STK'larla birlikte güçlü bir şekilde tanıtan Büyükşehir Belediyesi; görkemli ve devasa standıyla göz doldurdu. Balıkesir'in; yeme içme kültürünün, ürün çeşitliğinin, marka değerlerinin, turizm destinasyonlarının ve tarihinin en güzel şekilde tanıtıldığı fuarda, Balıkesir standına ziyaretçilerin ilgisi büyük oldu. Beraberinde; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ile stantta ziyaretçilerini ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve eşi Mehtap Yılmaz daha sonra farklı illerin stantlarını da ziyaret etti.
Balıkesir tam tekmil EMITT Fuarı'nda
EMITT Fuarı'na her geçen yıl daha güçlü bir şekilde katıldıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "İlçe belediyelerimiz ve STK'larımızla; Balıkesir'i tanıtmak, Balıkesir'in tüm ürünlerini ortaya koymak ve özel sektörün de satışını artırmak için bir aradayız. Oldukça verimli bir fuar. Valimizle beraber; çeşitli illerin valileri, belediye başkanları hem bir istişare ortamı hem tanıtım ortamı hem de tüm şehirler birbirini daha iyi tanıyor. Biz de Balıkesir'in tüm unsurlarıyla burada en etkili reklamlardan biri olacak standımızla; ekmeğimizle, peynirimizle, zeytinimizle, termal otellerimizle tam temsil olarak buradayız" diye konuştu.
Balıkesir'in renkleri EMITT'e damgasını vurduk
Balıkesir'in EMITT Fuarı'na damgasını vurduğunu söyleyen Vali İsmail Ustaoğlu "Tüm renkleriyle, tarihiyle, kültürel mirasıyla, turizmiyle Balıkesir, birçok stantta EMITT'teki yerini aldı. Gerçekten çok sevindik ve mutlu olduk. Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir'e yakışan da bu. Yüksek katılımlı uluslararası bir fuarda Balıkesir'imizin kıymetli değerlerini bir arada görme fırsatı oluyor. Bu anlamda başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - BALIKESİR
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