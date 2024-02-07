Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Manda Yetiştiricilerine Destek Sağlıyor

Ekonomi

Balıkesir'in 6 bin manda varlığının yüzde 90'ını kapsayan Altıeylül ilçesinde manda yetiştiriciliği yapan üreticilere geçtiğimiz yıl 9 erkek manda desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 10 adet erkek manda daha dağıtarak bölgedeki hayvanların hem ırkının değişmesini hem de kalitenin artmasını sağlıyor. Türkiye'de manda varlığında 6. sırada yer alan Balıkesir, Büyükşehir Belediyesi destekleriyle zirveye çıkacak.

Her karış toprağı altın değerindeki Balıkesir'in verimli ovalarında tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiler ile küçük-orta ölçekli işletmelere büyük önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, her geçen gün desteğini artırıyor. Bin 134 mahallesinin 961'i kırsal mahalle statüsünde olan Balıkesir'in 20 ilçesinin tarım ve hayvancılık potansiyelini öne çıkaracak proje ve yatırımlara son 5 yılda 350 milyon liranın üzerinde destek veren ve bu destekleri milyonlarca lira katma değer üreten Büyükşehir Belediyesi, üreticinin alın terinin hakkını kazanması için ne elini taşın altına koyuyor.

Manda üreticilerinin tümüne 130 ton çiğit tohumu dağıtıldı

6 bin manda varlığıyla Türkiye'de 6. sırada yer alan Balıkesir'i mandacılık sektöründe en üst seviyeye çıkarmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte "Mandacılığı Geliştirme Projesi"ni hayata geçirdi. Bu kapsamda Altıeylül ilçesi Balıklı Kırsal Mahallesi'nde; Balıklı, Halalca, Yakupköy, Karamanköy, Ayşebacı kırsal mahallerinde manda yetiştiriciliği yapan üreticilere 10 adet erkek manda dağıtımı yapıldı. Geçtiğimiz yıldan bu yana bölgedeki üreticilere toplamda 19 erkek manda dağıtarak hem ırkın değişmesini hem de kalitenin artmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, şehrin manda popülasyonunu artıracak. Bunun yanı sıra, Balıkesir'de manda yetiştiriciliği yapan tüm üreticilere de 130 ton çiğit yemi dağıtıldı.

Büyükşehir mandacılığı geliştirmek için dört koldan çalışıyor

Geçtiğimiz yıldan bu yana Balıkesir'in çok önemli bir tarım kolu olan manda yetiştiriciliği sektörünü geliştirmek amacıyla ciddi destekler verdiklerini dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça, "Öncelikle manda kaymağının Coğrafi İşareti'ni aldık. Bizim; yağıyla, lezzetiyle, nefasetiyle çok güzel bir kaymağımız var. Balıkesir Kaymaklısı diye de bir tatlımız var onun da Coğrafi İşareti'ni aldık. Bu şekilde başlamış olduğumuz desteklemelere mandacılarımıza hem erkek manda hem dişi manda destekleri ve aynı zamanda çiğit dediğimiz pamuk tohumu yemi dağıtıyoruz. Sütün yağını artırıyor ve kaymağın çok olmasını sağlayan bir yem. Bunu da tüm mandacılarımıza olacak şekilde 130 ton dağıttık. Amacımız mandacılığı; Balıkesir'imizde ve ülkemizde en üst seviyeye getirmek, manda kaymağını herkese tanıtabilmek" diye konuştu. - BALIKESİR