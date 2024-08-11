Balıkesir'de Kadınların El Emekleri İle Kurulan Hanımeli Pazarı İlgi Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir'de Kadınların El Emekleri İle Kurulan Hanımeli Pazarı İlgi Görüyor

Balıkesir\'de Kadınların El Emekleri İle Kurulan Hanımeli Pazarı İlgi Görüyor

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, ekonomiye katkı sağlamak amacıyla kadınların el emeği göz nuru ile yetiştirdiği ve doğal ürünlerini sergilediği Hanım eli ve Köy pazarı ilgi gördü. 15 yıl önce kurulan Hanımeli Pazarı çok sayıda kadını iş sahibi yaptı.

11.08.2024 13:53  Güncelleme: 13:58
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, ekonomiye katkı sağlamak amacıyla kadınların el emeği göz nuru ile yetiştirdiği ve doğal ürünlerini sergilediği Hanım eli ve Köy pazarı ilgi gördü. 15 yıl önce kurulan Hanımeli Pazarı çok sayıda kadını iş sahibi yaptı.

Bigadiç'te belediyenin öncülüğünde kapalı pazar yerinde çarşamba günleri kurulan Hanımeli Pazarı ilgi gördü. Pazara katılan kadınların, evlerinde ürettikleri pasta ve börekten erişteye kadar pek çok ürün görücüye çıkarken, hazırlanan gözlemelerde sıcak sıcak servis ediliyor. Hanımeli Pazarına katılan kadınlar ilgiden memnun olduklarını söyledi. Kadınlara erkeklerde yardımcı oluyor. Gözleme yaptıklarını anlatan Cihan İnci, " Kendi açtığımız el hamurları ile gözlemelerimizi yapmaktayız. Gözleme satışı gerçekleştirmekteyiz. Buraya gelenin hem ucuza karnı doyuyor hem de evlere destek sağlanıyor" dedi. Depremzede olduğunu anlatan Pakize Bingöl de, "Bizde 6 Şubatta depremden geldik. Gelince Bigadiç'liler bize sahip çıktılar. Belediye burayı bize verdi. Bizde burada işte kendimizi geçindirmek için doğal Adana şalgamlarını ekşilerini, baharatlarını, salçalarını satıyoruz Herkese teşekkür ediyorum. Bize sahip çıktıkları için. Bigadiçlilere minnettarız .Bigadiçliler de İnşallah, şalgam içmeye alışacaklar. Bunu umut ediyorum" diye konuştu. Bir yıldır pazara katılan Safiye Avcı ise "Gözlemede iddialıyız. Bigadiç'in gözlenmesi çok güzeldir. Gelip tatmanızı isteriz. Ben 1 yıldır burada çalışıyorum. Ama, 15 yıldır sürüyormuş bu Pazar. Güzel Hanımeli Pazarı. Her şey bulunur. Köy Pazarı gibi" dedi. Nesibe Karadeniz de," Bizi ayakta tutan müşterimizdir. Biz Kepsut Panayırında da çıktık. Benim 15 yıldan beri müşterim iyi. İyi olduğu için müşterim beni ayakta tutuyor. Çok memnunum. ve devam ediyorum, ayaktayız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de Kadınların El Emekleri İle Kurulan Hanımeli Pazarı İlgi Görüyor - Son Dakika

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