Balıkesir\'de Nisan\'da 2.710 Konut Satıldı

Balıkesir'de nisan ayı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ilk el ve ikinci el olmak üzere 2 bin 710 konut satıldı. Türkiye genelinde ise nisan ayında ilk el 40 bin 306 ve ikinci el 86 bin 502 olmak üzere toplam 126 bin 808 konut satışı gerçekleşti.

İlk el konut satışları 40 bin 306, ikinci el konut satışları 86 bin 502 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 oranında artarak 40 bin 306 oldu. İkinci el konut satışları ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 oranında azalarak 86 bin 502 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,8, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,2 olduğu açıklandı.

İpotekli konut satışları 25 bin 771, diğer konut satışları 101 bin 37 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,5 oranında artarak 25 bin 771 oldu. Diğer konut satışları ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 oranında azalarak 101 bin 37 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,3 diğer satışların payı yüzde 79,7 olarak gerçekleşti.

Takvim etkilerinden arındırılmış ilk el konut satışları Nisan ayında yüzde 2,9 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 2,9 arttı; ikinci el konut satışları yüzde 6,1 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 5,4 arttı; ikinci el konut satışları yüzde 0,5 arttığı açıklandı. - BALIKESİR