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Balıkesir'de 100 gramı 10 TL olan simidin fiyatı 12,5 TL oldu - Son Dakika
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Balıkesir'de 100 gramı 10 TL olan simidin fiyatı 12,5 TL oldu

Balıkesir'de 100 gramı 10 TL'den satılan simidin fiyatı 12,5 TL oldu. Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Odası, simitçilerden gelen fiyat güncellemesi talebini yerinde bularak yeni fiyatı belirledi. Ağustos 2023'den bu yana 100 gramı 10 liradan satılan 'susamlı döner' simidin yeni fiyatı 2,5 liralık artışla 12 lira 50 kuruşa yükseltildi.

Balıkesir\'de 100 gramı 10 TL olan simidin fiyatı 12,5 TL oldu
20.01.2024 - 12:23,
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Balıkesir'de 100 gramı 10 TL'den satılan simidin fiyatı 12,5 TL oldu.

Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Odası, simitçilerden gelen fiyat güncellemesi talebini yerinde bularak yeni fiyatı belirledi. Ağustos 2023'den bu yana 100 gramı 10 liradan satılan "susamlı döner" simidin yeni fiyatı 2,5 liralık artışla 12 lira 50 kuruşa yükseltildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Balıkesir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de 100 gramı 10 TL olan simidin fiyatı 12,5 TL oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de 100 gramı 10 TL olan simidin fiyatı 12,5 TL oldu - Son Dakika
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